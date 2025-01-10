生物奧賽金牌林威樂：學鋼琴讓實驗更上手

國中科學金牌國手羅子堯。（記者楊綿傑攝）

2025/01/10 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國學生去年拿下國際奧林匹亞競賽總計廿二金、十四銀牌、十銅及三面榮譽獎，表現優異，教育部昨日公開表揚，其中，生物金牌林威樂學習鋼琴近十年，訓練出靈巧的雙手，成為做實驗及解剖時的助力；化學金牌葛彥宏自製科普影片，透過個人Youtube頻道，科普化學知識，他們都正積極準備台大醫學系升學考試，未來可能從醫或投身研究。

建中學生林威樂表示，「該讀書就讀書、該玩就玩」，讀書與娛樂的時間各占一半，平常喜歡打麥塊電玩放鬆，而從幼稚園開始學鋼琴，很自豪練習讓「手眼協調」，是實驗及解剖課很需要的能力。

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林威樂舉例說明，解剖蟋蟀這類體型小的生物，要一手拿鑷子、一手拿剪刀，且眼睛還要靠在顯微鏡上觀察，如何不剪錯神經，完成程序，手眼協調是關鍵，學鋼琴的歷程讓自己比別人更容易「上手」。

台南一中學生葛彥宏說，找出對化學的熱誠後，他會閱讀進階書籍、參與大學實驗室的課程等以提升能力，而他對推廣化學的知識及常識很有興趣，並為此設立讀書會，還拍影片和做簡報。

葛彥宏提到想以Youtube分享化學科普知識，內容包括有機化學相關知識、化學的小故事、化學家的傳記等多元化內容，未來除了準備台大醫學系升學考試，也考慮前往國外就讀化學相關科系。

其他國手們也公開自己學習及紓壓的秘訣，就讀竹科實驗高中的地科金牌林奕霆表示，他會睡飽七小時，對考試和學習新東西都有幫助，也不斷鼓勵自己正向面對比賽的壓力。

台中一中物理金牌蔡忠達則表示，他每天花四至九小時讀物理，但也坦言有時候熱情會退卻，所以會分些時間做有興趣的事情例如跳街舞，調適心理壓力。

就讀台南一中的國中科學金牌羅子堯提到，國一開始參與中山大學人才培育計畫，國三終於當選國手，除閱讀大學用書，也會上外國科學網站，研讀論文及研究成果。

地球科學金牌國手林彥霆。（記者楊綿傑攝）

生物金牌國手林威樂。（記者楊綿傑攝）

物理金牌國手蔡忠達。（記者楊綿傑攝）

化學金牌國手葛彥宏。（記者楊綿傑攝）

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