非法旅宿稽查 宜蘭205家最多

交通部觀光署統計，2024年合法旅館3310家，非法旅館列管985家，共開罰1億368萬餘元；合法民宿1萬2144家，非法民宿列管584家，共開罰2610萬餘元。圖為旅宿示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二四年旅館及民宿稽查結果出爐。交通部觀光署統計，非法旅館列管九八五家、非法民宿列管五八四家，全國非法旅宿數目最多的是宜蘭縣二○五家、其次是台北市二○二家，台中市一九八家排第三，總計罰鍰一．二九億元。

觀光署統計，二○二四年一月至十二月，合法旅館三三一○家，非法旅館列管九八五家。非法旅館數最多的是台北市，其次是台中市一九二家（其中一八一家是日租套房、十一家是旅館）；宜蘭位居第三，一四一家都是旅館。

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全國總計罰鍰1.29億

各縣市政府總計稽查五九七二家次，共開罰九四六次、一億○三六八萬餘元。稽查次數前三名是台北市一九八四家次、台中市九○四家次、高雄市六二二家次；罰鍰總次數排名，台中市兩百次、台北市一七二次、台南市一六○次；罰鍰總額台中市約二三三一萬元、台南市約一七○三萬元、台北市約一五七三萬元。

觀光署旅宿組組長曹逸書表示，去年合法旅館數量較前年同期減少八家，變動○．二四％並不大，應是個別業者經營考量進退場的結果；非法列管家數較前年同期減少一五四家，主要是都會區日租套房減少，其中台北市減少一百家最多。

非法民宿 屏東149家最多

此外，在民宿方面，合法民宿一萬二一四四家，非法民宿列管五八四家。最多非法民宿縣市為屏東一四九家，南投一二六家次之，台東八十四家排第三。

各縣市總計稽查一萬一七九七家次，共開罰五四三次、二六一○萬餘元。稽查次數前三名是宜蘭二○四六家次、台東一六三六家次、花蓮一六一九家次；罰鍰次數花蓮一○六次、屏東九十一次、宜蘭六十三次；罰鍰總額前三名，屏東五六六萬元、花蓮三八七萬元、宜蘭三六○萬元。

合法民宿較前年同期增加679家

曹逸書分析，合法民宿數量較前年同期增加六七九家，更多業者將民宿視為家庭副業，以自宅空閒房間經營，和旅館容易因經營成本考量而停歇業相比，民宿受影響幅度較小。至於非法民宿列管家數，較前年同期減少三十家，主因是地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業，台東縣增加廿三家最多，花蓮縣則減少卅一家。

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