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    花蓮年貨大街 23日「日出大道」登場

    花蓮年貨大街於廿三日下午三點在花蓮市日出大道開賣，消費滿二五○元就能摸彩，有機會抽中花蓮香港來回機票。（花蓮縣府提供）

    花蓮年貨大街於廿三日下午三點在花蓮市日出大道開賣，消費滿二五○元就能摸彩，有機會抽中花蓮香港來回機票。（花蓮縣府提供）

    2025/01/10 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆年即將到來，花蓮年貨大街於廿三日下午三點在花蓮市日出大道開賣，共集結了八十個年貨、年菜攤位，活動現場將發送折價券紅包一千五百份、消費滿二五○元可以參加摸彩，活動期間每天都將抽出花蓮香港來回機票！

    現場發送折價券紅包1500份

    花蓮年貨大街將在廿三日至廿七日舉辦，地點在花蓮市日出大道（重慶路至成功街段），每天下午五點到晚上十點開賣，同地點結合花蓮太平洋燈會「百花齊放」，還有東大門夜市可逛，採買年貨、逛夜市、賞燈一次滿足。

    縣府表示，八十個攤位分成山海戀年菜區，集結花蓮知名商店及年菜預訂；還有年貨區、農特產區、伴手禮區等。消費滿二百五十元可獲摸彩券、遊戲券各一張，天天抽花蓮香港來回機票、飯店住宿券、家樂福禮券，遊戲券可以驗棒球、扭蛋機等，有機會再拿到年貨折價券、紅包袋、蔬菜福袋等限量贈品。

    此外，年貨大街消費滿五百元就可參加花藝體驗課程，學習插一盆年節花藝，還可將作品帶回家，增添家中過年氣氛。

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