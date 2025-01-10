門諾吉安長照園區 農曆年後服務

失智症家屋湧愛樓，起居空間有益智互動玩具。 （記者花孟璟攝）

2025/01/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕基督教門諾會醫療財團法人在花蓮吉安鄉成立「門諾吉安長照園區」，提供住宿型的失智症團體家屋、小規模多機能的老人日照中心，昨舉辦落成及感恩禮拜，待縣府衛生局通過設定許可，最快預計農曆年後提供服務。

門諾醫療財團法人在花蓮吉安鄉南濱路旁成立吉安長照園區，興建年華大樓、湧愛樓兩棟智慧永續建築，二○二二年三月動工，昨上午舉辦落成感恩禮拜，共規劃年華大樓、湧愛樓兩棟建築，年華樓為「小規模多機能整合服務中心」，提供六十個失智日間照護名額；湧愛樓則打造為失智症團體家屋，有廿六床位，為失智長輩打造友善環境，提供日常生活陪伴、社會互動，引進智慧照顧，比如每個長輩可以獲得一張名片卡，有狀況可按鈕、在園區內可即時定位。

請繼續往下閱讀...

衛生局長朱家祥說，門諾吉安園區讓花蓮有了第廿家日照機構、第二家失智團體家屋，最快在農曆年後取得設立許可。

門諾醫療總執行長張文信說，園區也結合醫療，三樓規劃遠距診療室可和門諾總院的醫師直接連線會診，包括精神科、神經內科、家醫科醫師也將定期到吉安園區查訪。

「門諾吉安長照園區」昨舉辦落成及感恩禮拜。 （記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法