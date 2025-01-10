春節疏運 蘇花路廊南下初一最塞

今年春節連續假期自二十五日起長達九天，公路單位昨公布蘇花路廊春節疏運措施。（記者王錦義攝）

2025/01/10 05:30

加入「蘇花即時通」LINE官方帳號可掌握路況 完成指定任務還可參加抽獎

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年春節連續假期自廿五日起長達九天，公路單位昨公布蘇花路廊春節疏運措施。公路局指出，蘇花路廊南下最大車流量為廿九日（初一）白天，但預估整體車流量較往年減少；而北花線客運因為地震、搭乘人數少，目前仍在停駛階段，但葛瑪蘭客運有意願進駐北花線正籌設中。

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預估北上車流高峰為2月2日

公路局昨說明中橫公路、蘇花路廊春節疏運狀況，及花東縱谷公路安全景觀大道、蘇花公路安全提升計畫等重大工程進度。並提醒民眾可利用「蘇花即時通」LINE官方帳號，掌握即時路況，選擇離峰時間通行蘇花路廊，並完成指定任務，還可參加抽獎；而中橫公路因地震及颱風受創嚴重，採管制放行。

公路局東區養護工程分局指出，自廿五日起至二月二日實施交通疏運措施，預估蘇花路廊南下車潮高峰為廿九日，全日交通量約一萬八千輛次，自上午五點持續至下午五點；北上車流高峰為二月二日，全日交通量約二萬二千輛次，從上午七點持續至晚間十一點。

葛瑪蘭客運 有意願進駐北花線

太魯閣工務段指出，中橫公路關原至天祥路段上午六點至下午四點半不實施管制，晚間六點半至隔日上午六點夜間封閉。而天祥往閣口方向，放行時間為上午六至七點、十到十一點，下午一到二點及四至五點半；閣口往天祥方向，上午六到六點半、八點半到九點半、十一點半到十二點半，以及下午二點半到三點半、五點到五點半。

另外，因應蘇花改通車，國道客運業者經營北花線，去年花蓮地震後停駛至今，花蓮監理站指出，原先北花線統聯、首都客運基本上都撤出路線營運，如今葛瑪蘭客運有意願進駐北花線，現階段還在公告、籌設階段，更需要考量民眾需求、搭乘人數、營運成本等，班次還在協調中。

花蓮民眾關心的「台九線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安），蘇花改工程處指出，環境部已於去年八月廿七日公告蘇花安環說書通過環評審查，也已依原基法第廿一條規定辦理花蓮沿線七個關係部落諮商同意，並獲得全數部落同意，希望在今年啟動設計作業，並辦理後續事宜。

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