惡劣！馬海僕富士山4紅檜神木遭盜伐

山友拍到山老鼠砍切巨大樹幹，留下慘不忍睹的模樣。（山友提供）

2025/01/09 05:30

山友目擊報警 檢警：掌握線索

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛鄉馬海僕富士山驚傳有山鼠盜伐紅檜神木，山友目擊且冒險拍下影片後報警。林業保育署南投分署指遭盜伐的有四棵紅檜。仁愛警方則表示，先前曾查獲山老鼠盜伐案，線索顯示兩案有關聯，已報請檢察官指揮偵辦，由於地處偏遠，檢警與林保署必要時擬申請直升機，儘速進入現場勘查採證。

位在奧萬大森林遊樂區北面的馬海僕富士山，三角形的山峰因狀似日本富士山得名。有山友在社群網站發文，指在該山域東稜有神木遭盜伐，且看到山徑上有山老鼠的工寮，現場還撞見疑似外籍山老鼠奔逃。現場被砍伐的神木有新砍和舊切的不同痕跡，研判該區域山老鼠在不同時間進入盜伐。

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該名山友拍下山老鼠逃竄影片，也拍下紅檜神木遭砍切的痕跡，顧及安全，確定所在地點較為安全後才報警，並在臉書貼文。

林保署南投分署經查山友通報的地點，位於轄管濁水溪事業區第廿一及廿五林班稜線，目前掌握有四株紅檜立生木遭盜伐。

仁愛警方發現，該分局先前曾查獲山老鼠盜伐林木，該批林木也是紅檜，且地點接近山友通報的區域，警方有掌握部分線索，已報請南投地檢署偵辦。

由於山友通報的區域地點偏遠，從登山口步行前往須二至三天，甚至更長時間，檢警和林保署擬申請直升機載送到靠近地點，再進入現場勘查採證，查緝盜伐不肖人土。

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