為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    惡劣！馬海僕富士山4紅檜神木遭盜伐

    山友拍到山老鼠砍切巨大樹幹，留下慘不忍睹的模樣。（山友提供）

    山友拍到山老鼠砍切巨大樹幹，留下慘不忍睹的模樣。（山友提供）

    2025/01/09 05:30

    山友目擊報警 檢警：掌握線索

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛鄉馬海僕富士山驚傳有山鼠盜伐紅檜神木，山友目擊且冒險拍下影片後報警。林業保育署南投分署指遭盜伐的有四棵紅檜。仁愛警方則表示，先前曾查獲山老鼠盜伐案，線索顯示兩案有關聯，已報請檢察官指揮偵辦，由於地處偏遠，檢警與林保署必要時擬申請直升機，儘速進入現場勘查採證。

    位在奧萬大森林遊樂區北面的馬海僕富士山，三角形的山峰因狀似日本富士山得名。有山友在社群網站發文，指在該山域東稜有神木遭盜伐，且看到山徑上有山老鼠的工寮，現場還撞見疑似外籍山老鼠奔逃。現場被砍伐的神木有新砍和舊切的不同痕跡，研判該區域山老鼠在不同時間進入盜伐。

    該名山友拍下山老鼠逃竄影片，也拍下紅檜神木遭砍切的痕跡，顧及安全，確定所在地點較為安全後才報警，並在臉書貼文。

    林保署南投分署經查山友通報的地點，位於轄管濁水溪事業區第廿一及廿五林班稜線，目前掌握有四株紅檜立生木遭盜伐。

    仁愛警方發現，該分局先前曾查獲山老鼠盜伐林木，該批林木也是紅檜，且地點接近山友通報的區域，警方有掌握部分線索，已報請南投地檢署偵辦。

    由於山友通報的區域地點偏遠，從登山口步行前往須二至三天，甚至更長時間，檢警和林保署擬申請直升機載送到靠近地點，再進入現場勘查採證，查緝盜伐不肖人土。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播