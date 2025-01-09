墾丁、小琉球 春節訂房剩2成7 全台倒數第二

連鎖旅館「承億文旅」，傳出上半年將離開墾丁。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/09 05:30

墾丁統一渡假村、承億文旅傳將熄燈 雪上加霜

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國旅勝地墾丁今年春節訂房率僅約兩成七，已有二十八年歷史的墾丁統一渡假村，預計二月底暫時停業，另一家頗具知名度的連鎖旅店承億文旅及當地一家中型旅館也傳出將在上半年撤出墾丁，對日漸蕭條的墾丁觀光業又是一記重拳。

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統一集團表示，考量旅遊市場及消費者需求改變，有一四八個房間的墾丁統一渡假村營運至二月二十八號止，七十多名員工都依勞基法辦理資遣、退休或媒合至集團關係企業任職。

知名連鎖旅館「承億文旅」集團表示，墾丁館建物老舊，需修整優化，但房東有其他規劃考量，故租約到期後將不續租。該集團在嘉義、台中持續經營，興建中的小琉球Villa也將投入國旅市場。

墾丁當地還有一家老牌中型旅館也傳出即將停業，不少恆春半島旅宿業者擔心引發骨牌效應。

墾丁業者表示，去年十月後，墾丁多數飯店住房率約四成，團體住房因中、北部遊覽車司機受限勞基法規範，難以到達交通不便的恆春半島，整體入住率年年下降。

今年屏東小琉球和墾丁兩大熱門觀光勝地，春節訂房率只有兩成七，是全台倒數第二，墾丁幾家指標型的飯店，平均住宿率都在五成以下。

屏東縣民宿協會理事長余松華表示，旅遊服務業長期人力不足及國旅不景氣，不少旅宿業者被迫退場或是重新調整營運模式，希望政府部門能和業者一起努力，打造更友善國旅環境。

屏東縣政府表示，為行銷恆春半島，四季推廣活動不間斷，還爭取墾丁轉運站、屏南快道及觀光鐵道等，增加國旅便利性。

統一渡假村營運至二月二十八號止。（記者蔡宗憲攝）

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