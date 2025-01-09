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    國旅衰退 春節訂房率剩35％

    武陵農場櫻花季是國旅指標，今年估二月十五到廿日花況最優。（武陵農場提供）

    武陵農場櫻花季是國旅指標，今年估二月十五到廿日花況最優。（武陵農場提供）

    2025/01/09 05:30

    交通部︰房價貴、選擇出國等是主因 將推系列提振方案

    〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕春節為國旅旺季，但今年春節國旅表現不佳，根據觀光署統計，全國前八天平均訂房率僅卅五．六五％，本島訂房率最低的地方是花蓮縣，僅廿一．一七％，最高的是苗栗縣為五十二．八六％，亟待提升民眾國內出遊意願。

    訂房率最低的地方是花蓮縣

    昨天立法院交通委員會，立委李昆澤指出，二○二三年春節平均訂房率四十八％、去年訂房率四十％，今年不到四成，該如何提振國旅人氣？

    交通部次長陳彥伯表示，今年春節連續假期天數長，許多民眾選擇出國，但長期房價太貴也是國人無法選擇在國內旅遊的重要因素。他強調，「經常用補助不是好方法」，針對國際觀光客和國旅復甦，觀光署今年有一系列規劃，將盡快提出。

    武陵農場櫻花季是國旅指標，今年二月八日至廿三日登場。副場長常方麒表示，這次訂房完售時間從過往一分鐘延長至六分鐘，另以全年度入園數來看，疫情前四十萬人次、去年僅剩廿五萬人次，跌幅明顯，疫後國人踴躍出國，加上地震之後大家不敢上山，都是影響因素。

    武陵農場櫻花季入園日均人數，二○二○年四三五九人，接下來三年都超過五千人，二○二四年跌到四二六六人。常方麒表示，去年十一月一日開放今年櫻花季訂房，一天約有一八○○個位子，往年大概一分鐘賣完，今年六分鐘才賣完。

    常方麒分析，國人疫情期間不能出國、不敢聚集室內，喜歡往山上跑，但疫後國人轉往國外旅遊，加上去年發生○四○三地震，大家擔心土石鬆動不敢上山，導致入園人次下降，直言「國旅市場衰退嚴重」。

    武陵櫻花季 2月15到20日花況最優

    今年櫻花季為期十六天，預估二月十五日至廿日花況最盛。櫻花季期間禁止散客駕車入園，需搭六條公車路線抵達。國道客運台北端平日限賣一六八○張票、假日兩千張，自台北轉運站、市府轉運站上車；宜蘭端平日七二○張、假日一千張，自宜蘭、羅東轉運站或三星綜合運動場上車；豐原客運梨山路線，於梨山遊客中心上車，平假日皆兩百張。一月九日中午十二時開放預售。

    國光客運總經理任季男表示，台北端要改至「台北轉運站二樓月台」上車。

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