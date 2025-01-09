斗南年貨大街 18、19日田徑場開賣

嘉義縣「年菜送暖」活動準備四道口感美味兼具的年菜。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/09 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南年貨大街將在十八、十九日兩天在斗南田徑場開賣，今年營業時間延長到晚上七點，除有雞、鴨限時限量搶購，還有三大好禮活動，購買二百元以上有機會抱回五萬元現金，或是抽中最新款iPhone手機、電視等大獎。另雲林縣消防局針對轄內旅館、飯店消防檢查，確保春節期間旅客居住安全。

營業到晚上7點 推搶購、抽獎活動

斗南年貨大街是由雲縣府合辦，每年都吸引許多人參加，縣府建設處代理處長鄭峯明指出，今年年貨市集攤位琳琅滿目，有雲林良品、雲林一○○碗、市場樂活名攤、縣內觀光工廠等優質名店，還有社福團體的愛心攤位，讓民眾可以一次採買各項年貨。

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雲林縣長張麗善說，為讓民眾在採買時感受到更多樂趣，今年特別增加三大好禮活動，只要到場即可獲得一張抽獎券，最高可獲得五千元現金；購買消費券者可參加擲筊，兩天累計擲得最多聖筊者可得五萬元現金；消費滿二百元可集點參加抽獎，獎品有iPhone最新款手機、電視、冰箱及烤箱等大獎。

縣議員蔡東富表示，今年年貨大街擴大舉辦，除時間延長到晚上七點，還提供多種好禮，現場有在地各項農特產品，還有社福團體的愛心攤位，歡迎大家來斗南年貨大街買年貨做愛心。

斗南鎮長沈暉勛指出，兩天活動中還有推出限時限量搶購活動，全鴨一隻只要一二九元、土雞湯二九九元、紅羽土雞加滴雞精二九九元，邀請大家十八、十九日來斗南年貨大街採買過年需要的年貨。

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