興達港「聯春滿號」 捕獲8千多尾烏魚

「聯春滿號」捕烏船隊昨傍晚在興達港整補漁網。（記者蘇福男攝）

2025/01/09 05:30

〔記者蘇福男、劉禹慶／綜合報導〕今年烏魚汛期即將進入尾聲，高雄市茄萣區興達漁港僅存的捕烏船隊「聯春滿號」傳來喜訊，日前在嘉義布袋海域捕獲八千多尾烏魚，這幾天冷氣團南下，漁民寄望寒流能帶來大批烏魚群，讓今年的年終獎金歡喜入袋。

每年十一月到隔年一月是烏魚洄游來台時節，但隨著氣候變遷與中國鐵殼船濫捕，我國近三年野生烏魚捕撈總量都遠不足千噸，養殖烏魚成為國產烏魚子主力，年產量逾一千五百噸，養殖地區主要在新竹以南。

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茄萣興達漁港僅存的捕烏船隊「聯春滿號」，五日在嘉義布袋海域捕獲八千多尾烏魚，船長吳聯明表示，當天上午八點多下網，不久就傳來好消息，他說，目前烏魚才剛洄游到南部，大多躲藏在東石、布袋一帶海域，尤其這幾天隨著冷氣團南下，大批烏魚群將集結到南部海域，能否捕撈到烏金入袋，就各憑本事了。

他說，今年（去年十一月至今）全台的野生烏魚捕獲量大概十幾萬尾，他曾在大年初六捕獲到二萬多尾紀錄，以他數十年捕烏經驗判斷，茄萣海域的野生烏魚魚汛直到過完農曆年才會結束。

此外，近日氣候寒冷風浪大，造就澎湖野生海菜豐收，根據白沙通梁鄭姓民眾表示，目前每天只有三十台斤產量，每台斤售價約一百二十元，比去年略便宜。

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