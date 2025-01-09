春節連假 高雄11處景點加強交通執法

2025/01/09 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕春節連假自一月廿五日起共九天，高雄市警察局規劃於十一個重要市集、景點的相關道路進行疏導計畫，將嚴格取締違規，並加強交通疏導和管制。

投入約400名警力協助疏導

高雄市警察局交通大隊指出，十一個重要年貨市集、風景區，包括三鳳中街、西子灣—哈瑪星—棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口—櫻花公園、壽山動物園風景區，於周邊道路規劃設置二百零八處崗哨，投入約四百名警力協助疏導，加強監控車流及彈性疏導管制措施。

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此外，一月廿五日至二月十六日愛河灣將舉辦「二○二五冬日遊樂園」活動，其中元宵節燈會聯名日本超人氣動漫角色「吉伊卡哇」，預估將湧現大量人潮、車潮，警方亦將加強周邊道路交通疏導及管制。

警方提醒，民眾春節連假外出走春，可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路一九六八APP」、網路地圖先查看交通資訊，或收聽警廣路況報導，也可多搭乘大眾運輸工具，儘量避免自行開車前往。

此外，國內自去年至今已出現三十三例麻疹病例，其中二十一例為本土感染，十二例為境外移入，由於國內外麻疹疫情持續上升，尤其近日中部出現群聚感染，衛生局呼籲進出醫療機構或公共場所配戴口罩。

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