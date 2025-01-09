高雄百貨業前3強 恐面臨新業者挑戰

夢時代去年營業額約160億，成長約6％。 （資料照）

2025/01/09 05:30

去年營業額前3名為漢神巨蛋、夢時代及漢神本館 漢神三館及三井Lalaport將加入

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄百貨公司呈現大者恆大局面，去年營業額前三名依序為漢神巨蛋、夢時代及漢神本館，未來則將面臨漢神三館及三井Lalaport挑戰。

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預計明年至後年開幕 都在捷運站旁

根據「購物中心情報站」初步統計，二○二四年漢神巨蛋仍維持高雄百貨龍頭寶座，整年營業額約一八○億，成長約五％；亞軍是夢時代約一六○億，成長約六％；第三名是漢神本館約一二○億，衰退約十二％。

大立百貨大店進駐 去年業績達11.5億

漢神巨蛋的精品、化妝品、餐飲樓層大型改裝，讓業績持續成長；夢時代也持續增加餐飲比重及客單價，吸引家庭客；唯一衰退的漢神本館，主因是「去年封閉兩個樓層改裝，停業減損」，預期改裝完成後，業績將重回成長。

值得注意的是，大立百貨（A+B館）受惠於唐吉訶德、無印良品、NITORI等大店進駐，去年業績達十一．五億，成長廿五％，表現最亮眼；但三多商圈的三家百貨，包括新光三越三多店、遠東SOGO、大遠百，業績仍無起色。

三多商圈3家百貨 業績仍無起色

「購物中心情報站」分析，高雄百貨業「大者恆大，仍是主要趨勢」，但是未來最主要競爭對手即將進入，分別是二○二六至二○二七年可能開幕的北高雄凹仔底漢神三館（名稱暫定），以及鳳山的三井Lalaport購物中心，二者都在捷運站旁。

對於今年百貨景氣，高雄百貨業預期因出國人數較多，普遍持較保守看法；漢神兩館則認為「謹慎樂觀」。

漢神巨蛋的廣場經常舉辦各式活動，有集客效應。（取自漢神巨蛋臉書）

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