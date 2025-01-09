為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    缺修復經費 高雄帝冠車站「返家」禁通行

    高雄帝冠車站目前暫時無法開放。（記者王榮祥攝）

    高雄帝冠車站目前暫時無法開放。（記者王榮祥攝）

    2025/01/09 05:30

    屋齡太久需詳細檢修 初估需逾1.2億 台鐵表示再與鐵道局商議

    〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕台鐵新高雄車站去年底華麗啟用，時隔廿三年、終於回老家的帝冠式舊車站建物仍被圍著，無法進出，台鐵公司表示，因修復經費過於龐大，將與鐵道局商討可行方案。

    建於1941年 2002年往東南向遷移

    高雄帝冠車站主體建於一九四一年，採和洋式建築，設計「唐博風」屋頂，因形似皇帝帽，被暱稱帝冠式建築，配合高雄鐵路地下化工程，二○○二年三月以特殊工法往東南向遷移，二○○三被指定為歷史建築。

    四周以紅龍柱圍起 民眾說可惜

    二○二一年中秋節前夕，重達兩千五百公噸的帝冠車站建物費時一個多月，慢慢回到五十八公尺遠的新車站中軸線「老家」，並設定為新高雄車站南側的主要進出通道。去年十二月廿八日，高雄車站天棚與地下圓形廣場啟用，新車站七成以上空間同步開放，不少民眾專程跑到帝冠車站旁邊打卡拍照，看看這座很久不見的老車站，但民眾也好奇，帝冠車站四周以紅龍柱圍起，不能進入，覺得好可惜。

    受台鐵委託推動修復計畫的高市文化局說明，帝冠車站屋齡太久，需進行詳細檢修，檢修方案已完成事前規劃（台鐵提供經費），初步預估修復經費逾一．二億元，整體施工期約需兩年，但經費仍無下文。

    鐵道局︰經費應由台鐵撥付

    負責高雄車站工程的鐵道局認為，當時是台鐵局（未改制前）委託高市文化局修復，經費應由台鐵公司撥付；但台鐵說，修復經費逾億元過於龐大，會再與鐵道局商議。

    此外，歷經八年抗爭，全新打造的台鐵鳳山車站南側一處釘子戶，近日終於搬遷，周邊道路的曹謹路，預計於今年中打通，將可健全車站周邊交通路網。

    原本規劃為高雄車站南側出入通道的高雄帝冠車站，因為還沒整修、暫時無法開放。 （記者王榮祥攝）

    原本規劃為高雄車站南側出入通道的高雄帝冠車站，因為還沒整修、暫時無法開放。 （記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播