缺修復經費 高雄帝冠車站「返家」禁通行

高雄帝冠車站目前暫時無法開放。（記者王榮祥攝）

2025/01/09 05:30

屋齡太久需詳細檢修 初估需逾1.2億 台鐵表示再與鐵道局商議

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕台鐵新高雄車站去年底華麗啟用，時隔廿三年、終於回老家的帝冠式舊車站建物仍被圍著，無法進出，台鐵公司表示，因修復經費過於龐大，將與鐵道局商討可行方案。

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建於1941年 2002年往東南向遷移

高雄帝冠車站主體建於一九四一年，採和洋式建築，設計「唐博風」屋頂，因形似皇帝帽，被暱稱帝冠式建築，配合高雄鐵路地下化工程，二○○二年三月以特殊工法往東南向遷移，二○○三被指定為歷史建築。

四周以紅龍柱圍起 民眾說可惜

二○二一年中秋節前夕，重達兩千五百公噸的帝冠車站建物費時一個多月，慢慢回到五十八公尺遠的新車站中軸線「老家」，並設定為新高雄車站南側的主要進出通道。去年十二月廿八日，高雄車站天棚與地下圓形廣場啟用，新車站七成以上空間同步開放，不少民眾專程跑到帝冠車站旁邊打卡拍照，看看這座很久不見的老車站，但民眾也好奇，帝冠車站四周以紅龍柱圍起，不能進入，覺得好可惜。

受台鐵委託推動修復計畫的高市文化局說明，帝冠車站屋齡太久，需進行詳細檢修，檢修方案已完成事前規劃（台鐵提供經費），初步預估修復經費逾一．二億元，整體施工期約需兩年，但經費仍無下文。

鐵道局︰經費應由台鐵撥付

負責高雄車站工程的鐵道局認為，當時是台鐵局（未改制前）委託高市文化局修復，經費應由台鐵公司撥付；但台鐵說，修復經費逾億元過於龐大，會再與鐵道局商議。

此外，歷經八年抗爭，全新打造的台鐵鳳山車站南側一處釘子戶，近日終於搬遷，周邊道路的曹謹路，預計於今年中打通，將可健全車站周邊交通路網。

原本規劃為高雄車站南側出入通道的高雄帝冠車站，因為還沒整修、暫時無法開放。 （記者王榮祥攝）

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