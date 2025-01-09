（台南）喜樹灣裡市地重劃 道路趕春節前完工

台南喜樹灣裡市地重劃工程，預計今年5月完工，區內道路將提早於過農曆前開放民眾通行使用。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區喜樹灣裡市地重劃工程進度已達七十五％，是當地第一個公辦重劃工程，具有指標意義，其中設置四處大型地下滯洪池與一座抽水站設施，將大幅改善當地淹水問題，預計今年五月完工。市長黃偉哲要求道路要儘快在過年前先完工，提供民眾通行。

南市地政局長陳淑美指出，重劃區位處低窪地區，施工期間不僅要克服地下水位高的問題，並將周邊聚落排水納進考量，施作四座地下滯洪池及抽水站設施，發揮市地重劃工程最大效益，不但地表可多用途利用，更可改善喜樹灣裡每逢颱風豪雨淹水問題，若加上向國土管理署爭取經費額外補助區外滯洪池設施，共投入經費逾十億元，大幅改善當地環境品質。

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地政局表示，該重劃區開發面積約廿九．五九公頃，其中將提供住宅區九．九五公頃、商業區五．三一公頃、觀光發展特定專用區二．八四公頃、公園及綠地用地約七公頃、道路用地三．三一公頃及其他公共設施約一．五四公頃土地，未來結合東西向快速公路、商業區及鄰近黃金海岸風景區，可望進一步帶動南區整體發展。開發區內公有土地權屬約佔九十八％，土地權屬單純，能夠加速辦理重劃後土地分配作業，並且配合中央政策提供社會住宅用地。

市長黃偉哲昨日視察工程進度，對於議員提出建議，包括醫院的區位應先規劃出來、市場土地儘速與廟方協調等，當場應允之外，並指示施工單位，道路要儘快在過年前先完工，提供民眾通行使用。

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