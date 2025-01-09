（台南）府城「第一高峰」桂子山 春遊新景點

桂子山海拔約29.5公尺， 是台南市區唯一山丘，見證府城地理面貌變遷。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區唯一山丘桂子山，海拔約廿九．五公尺，見證府城地理面貌變遷，原本荒蕪之地，經重新整理，再現「汐見之丘」昨日揭幕啟用，農曆年前再添台南春遊新景點。

市區唯一山丘 重整後開放

桂子山是台南市區現存唯一山丘，舊稱「魁斗山」，曾是府城歷史第一高峰，從明清時期迄今始終屹立原地。地處南門外的地理位置與府城歷史制高點的歷史意義非凡，不僅成為戰後觀察日蝕的最佳地點，當時更因為登高即可望見台南的海岸線，因而又有「汐見之丘」之稱。

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舊稱汐見之丘 登高看海岸線

文化局表示，早年因山土流失嚴重，且位於水交社文化園區，整體環境急需改善，前年啟動桂子山整體改善工程，以最低度擾動的施工方式重新穩固山體，也融入多樣機能空間，包含環山緩坡步道、節流導溝和疊水沉砂池等，並於碉堡內展出舊地圖、舊航照圖，可一窺桂子山與府城的演變歷程。

有步道、涼亭 碉堡辦特展

昨日啟用揭幕儀式，市長黃偉哲偕同民代見證桂子山的重生，並由設計師林士欽與策展團隊帶領實地導覽，登至頂端涼亭環伺周圍景觀、碉堡特展空間，了解桂子山的前世今生與現況。

黃偉哲表示，桂子山是天然景觀，海拔不高，屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護。桂子山也是文化歷史地標，與水交社文化園區串連，承載著歷史記憶，啟用後可望成為新興景點。

文化局代理局長林韋旭表示，未來將規劃多元活動，結合展覽、文化節慶，打造府城歷史教育與休閒場域，春節期間將規劃導覽走讀活動，帶領民眾深入走訪桂子山與周邊環境，探索台南新亮點。

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