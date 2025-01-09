（台南）新營糖廠舊宿舍活化 尋求地目放寬

台糖新營糖廠日治時期宿舍群遲未展開修復，公差宿舍前總統李登輝曾入住過。（記者楊金城攝）

2025/01/09 05:30

列入歷史建築6年 遲未展開修復 台糖︰計畫多次修正後通過 將加速推動

〔記者楊金城／新營報導〕列入台南市歷史建築的台糖新營糖廠日治時期宿舍群，六年來遲無修復行動，宿舍群毀壞復加，各方不滿，立委賴惠員忍不住「噹」了台糖，台糖台南區處處長郭建宏昨天表示，宿舍群修復再利用計畫直到去年四月才獲得南市文資處通過，將加速修復計畫，現有乙種工業用地未來應解套將是再利用的關鍵。

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廠長宿舍、2處公差宿舍 納為文資

台糖新營糖廠是昔日台糖三大總廠之一，有文資身分的是列入台南市定古蹟的廠長辦公室，原鹽水港製糖株式會社宿舍群包括廠長宿舍、第一公差和第二公差宿舍則是台南市歷史建築，第二公差宿舍曾有前總統李登輝入住過，未具文資身分的宿舍群近些年因毀壞、倒塌被拆除好幾間。

賴惠員召集立院財政委員會昨天現勘台糖新營糖廠日治時期宿舍群，對於台糖修復廠長宿舍、第一公差和第二公差宿舍遲未行動，表達不滿，「三年前視察，跟三年後視察都一樣，壞的還更嚴重」強調地方只是希望台糖好好保存這些歷史文化資產。

郭建宏指出，台糖在二○一七年完成宿舍群文史調查，隔年提報修復再利用計畫，反復修正，才在去年四月獲得南市文資處審查通過，台糖也在二○二一年編列五千多萬元修復預算，但修復工程流標；未來將加速修復計畫，先進行修復範圍調查和公告，後續進行工程設計後辦理發包。

乙種工業用地 開發、再利用受限

郭建宏說，新營糖廠廠區、宿舍群因屬乙種工業用地，土地開發、再利用受到分區使用限制，盼宿舍群的地目未來能放寬。

台南市文化局代理局長林韋旭建議台糖要加速宿舍群的修復計畫，如任由歷史建築日漸毀壞，對未來修復和維護將更麻煩。

岸內影視基地 爭取追加16億經費

另，鹽水岸內糖廠轉型岸內影視基地，中央和市府六年來共投入六．一億元完成四期的場景，市府再爭取今年起的第五期四年發展計畫追加十六億元，今年文化部補助加上市府配合款共近三億元。賴惠員指出，總統賴清德非常重視岸內影視基地計畫，未來將推動追加經費至百億規模，打造國家級影視聚落及其他周邊產業鏈，也有建飯店構想，提升台灣影視產業的國際競爭力。

文化部常務次長徐宜君指出，追加十六億經費預計五年內分階段投入，期許未來影視基地不僅是拍攝場地，還提供影視教育訓練及觀光體驗服務。

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