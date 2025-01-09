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    首頁　>　生活

    北市提高生育金留人 領完1年內遷走達15％

    2025/01/09 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後提高生育獎勵金，首胎從二萬提高至四萬元，全國最高。根據民政局統計，有不少民眾將戶籍遷入北市生子，領完獎勵金後又搬離，其中有十五％在一年內遷出。此外，北市生育獎勵金限制新生兒家長須在北北基設籍至少十個月，若嬰兒早產，家長可能未符合此資格，北市議員因此提案，呼籲針對早產兒生育獎勵金研議配套，可用預產期作為計算設籍期間依據。

    北市民政局長陳永德表示，六都生育獎勵金會針對早產兒的細節再研究，但他也提醒，有些民眾會為了領生育獎勵金將戶籍遷入北市，領完後又遷出。民政局統計，北市生育獎勵金提高至四萬後，領完獎勵金半年內遷出者有七％，一年內遷出者有十五％。

    須設籍10個月 議員籲放寬早產兒門檻

    民進黨議員顏若芳提案指，二○二一年至今，北市每年早產兒數均佔出生數十．五％至十一．五％，每年約有一五○○至一八○○名早產兒出生且設籍台北市。現行北市生育獎勵金的連續設籍十個月為資格限制，是以普遍孕期卅七至四十一週為依據，卅七週以前出生的早產兒，即便家長在懷孕之初即設籍北北基，仍可能未滿足連續設籍十個月資格。她呼籲市府修正生育獎勵金申請資格，早產兒可用產檢紀錄或醫師證明所示預產日期計算設籍期間。

    國民黨議員游淑慧認為，若每位早產兒都要個案認定過於麻煩，可考慮將家長設籍期限縮短。她提到，台北市現在確實要「搶人」，若想要留人，可透過育兒津貼等配套措施，讓領完生育獎勵金的家庭願意留下。她認為生育獎勵金不只是鼓勵北市民眾生育，也應該鼓勵其他縣市年輕爸媽到北市生育，因為北市人口不足是現實。

    民政局表示，若民眾懷孕前後才從新北、基隆以外縣市遷入台北市，確實可能因尚未發現懷孕、或較預產期提早出生，導致設籍期間未滿十個月；基於鼓勵生育及照顧市民，會審慎評估修法可行性。

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