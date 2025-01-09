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    麻疹疫情5年新高 專家：暫無大爆發風險

    麻疹接觸者如出現疑似症狀，須聯繫衛生單位轉介就醫。（高雄市衛生局提供）

    麻疹接觸者如出現疑似症狀，須聯繫衛生單位轉介就醫。（高雄市衛生局提供）

    2025/01/09 05:30

    民眾不需搶打疫苗 醫護、航空人員和常出國者優先接種

    〔記者邱芷柔／台北報導〕麻疹疫情創下五年來新高，由於新增病例接觸者多，無法全面追蹤，只能呼籲自主健康管理，消息一出讓民眾超緊張，引發疫苗搶打潮。不過感染症專家指出，國內麻疹疫苗接種率高，尚無大規模爆發跡象；疾管署副署長曾淑慧也呼籲，自費接種僅建議一九八一年後出生、十五年內未追加疫苗的醫護人員補打一劑，一般民眾不需搶打，即使出國也應由旅遊門診評估是否有接種必要。

    麻疹傳染力極強，國內今年疫情創五年新高，去年至今累計三十三例。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎指出，國內兒童麻疹疫苗接種率達九十七％、九十八％，疫苗政策有效控制疫情。目前疫情無大規模爆發跡象，麻疹主要透過接觸與飛沫傳播，保持距離並避免擁擠場所都能預防，全球麻疹仍在流行，醫護人員應提高警覺。

    林口長庚小兒感染科醫師陳志榮指出，目前感染病例集中於廿至四十多歲的成年人，因為疫苗接種後抗體會隨時間下降，而一九八○年前出生的人大多曾自然感染麻疹，已有免疫力，不需要再接種疫苗。建議醫護人員、航空人員和經常出國者優先接種。

    基層醫療協會理事長林應然也說，麻疹傳染力高，但大多數患者可自行康復，近來詢問麻疹疫苗的民眾增加，但麻疹疫苗主要供兒童常規接種，存量不多，自費疫苗應優先提供給高風險族群。

    食藥署副署長王德原表示，國內麻疹疫苗主要由荷商葛蘭素史克和美商默沙東供應，並且在去年核准喜美德生醫專案輸入麻疹疫苗。目前自費疫苗庫存約二．七萬劑，尚未接獲醫療院所的短缺通報。

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