打HPV疫苗變「痛痛女孩」3勝訴

民進黨立委林淑芬、台灣女人連線昨舉行記者會呼籲落實預防接種受害救濟制度「救濟從寬」。 （記者叢昌瑾攝）

2025/01/09 05:30

民團、立委籲衛福部 落實疫苗救濟從寬認定

〔記者李文馨／台北報導〕多位接種HPV（人類乳突病毒）疫苗後確診風濕免疫疾病的「痛痛女孩」，向衛福部申請救濟未果提出訴訟，官司纏訟多年，最高行政法院日前判決三案勝訴。台灣女人連線及民進黨立委林淑芬昨舉行記者會，呼籲衛福部應尊重法院見解，落實預防接種受害救濟制度「救濟從寬」立法精神，給予救濟。疾管署副署長羅一鈞回應，衛福部將依判決召集審議小組重新審議。

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衛福部將召集小組重新審議

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，台灣近四十起接種HPV疫苗後發生不良事件中，有廿六位是十一至十六歲的青少女，這些女孩接種疫苗後出現肌肉無力、關節或身體疼痛等症狀，嚴重者甚至無法行走、需穿鐵衣；其中十二位確診風濕關節相關疾病，更有多名女孩身體持續疼痛，卻始終無法確認罹患何種疾病。

痛痛女孩Mina的爸爸說，女兒配合學校施打HPV疫苗，打第二劑後，常常因為身體疼痛請假無法上學，現在已大一，只要天氣寒冷、潮濕就必須吃止痛藥，身為家長很不捨。

民進黨立委林淑芬表示，民國一一二年藥害救濟申請案一五八件、獲得給付一○四件，給付率六十六％，藥害救濟委員是「從寬認定」藥害跟藥品間的關聯性；但一○九年到一一二年間，HPV疫苗救濟申請卅五件、給付四件，給付率只有十一％，平均每案給付三萬元。

她也提到，審議小組一邊跟受害者打官司，一邊修改遊戲規則偏袒藥廠，包含要求受害者負起疫苗接種救濟的舉證責任，且一劑五八○○元的HPV疫苗，在「預防接種受害救濟基金」只徵收一．五元，質疑整體制度設計偏向袒護藥廠。

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