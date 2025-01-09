勒令停業還供餐 「饗饗」罰300萬

台北市微風信義公告，饗饗全面消毒，暫停營業。（記者林承鴻攝）

2025/01/09 05:30

北市信義店疑爆食物中毒 累計32人送醫

〔記者林承鴻、蔡思培、盧賢秀／綜合報導〕年末聚餐活動多，食安事件頻傳。饗賓餐旅集團旗下高檔自助餐連鎖餐廳饗饗生鮮食材出包，台北市衛生局統計至昨十七時止，累積卅二人於五日、六日在饗饗信義店用餐後，發生噁心、嘔吐、腹瀉等疑似食品中毒症狀，七日下午命業者暫停營業，但當晚餐廳照常收客供餐，昨遭重罰三百萬元，也駁回該店復業申請。

北市衛生局昨擴大稽查饗賓集團旗下五家自助餐廳，旭集信義店遭查獲冷食區牆面不潔、熟食區設備不潔、製冰機後方不潔等；饗食天堂京站店遭查獲冰箱內及邊框結霜不潔、生魚片下方濾網不潔；饗食天堂信義店遭查獲庫房風扇不潔等衛生缺失，衛生局要求十一日前改正完畢。

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北市衛局︰如確認中毒 續開罰

北市衛生局表示，因通報累計就醫人數達六人以上，衛生局七日命饗饗信義店暫停作業，但當晚饗饗仍有營業事實，挑戰公權力，重罰三百萬，現場稽查檢驗結果出爐後，如確認屬食品中毒案件，可繼續開罰。

基隆市某公司九名員工五日中午前往饗饗聚餐，當晚有四人上吐下瀉。其中一名員工說，當晚就覺得肚子不舒服，隔天上班，發現聚餐九人有四人出現相同狀況，看新聞驚覺他們也是受害者，與餐廳聯絡後未有回應。

北市衛生局調查饗饗信義店疑似食品中毒就醫患者皆有食用生魚片、生蠔及干貝，因現場已無剩餘或同批製作之食品可供抽驗，衛生局採樣環境檢體四件、手部檢體四件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反「食品安全衛生管理法」，處六萬元以上二億元以下罰鍰。

饗饗昨停業 取消訂位

台北市法務局指出，饗饗信義店五日用餐人數約八一四人，饗賓已成立專案小組，主動致電用餐消費者聯繫關懷。饗饗信義店已於一月八日起停止營業，消費者取消訂位，將全額退還定金。

鼎泰豐A4店 也傳諾羅病毒

此外，有民眾反映，一月四日晚間共四人至北市信義區的鼎泰豐A4店用餐，餐後先後出現上吐下瀉症狀，就醫後確認感染諾羅病毒。台北市衛生局昨派員前往稽查，查有冷凍冰箱調味料未覆蓋及冷藏冰箱食材未妥善覆蓋等衛生缺失事項，已命業者於一月十一日前改善完成，否則開罰。

鼎泰豐回應，六日接到顧客反應用餐後身體不適，有關心顧客身體情況及就醫情形，也立即查詢門市當天上班人員身體狀況，確認都沒有類似症狀。

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