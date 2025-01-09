北埔2/8油笐火夜遊 免費接駁

北埔鄉元宵節盛事「正月十五油笐火」擴大辦理，昨於慈天宮廟坪廣場點燃油笐火，象徵活動開跑。（記者廖雪茹攝）

2025/01/09 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕承載著保家衛國精神的「油笐火」，是新竹縣北埔鄉一年一度的元宵節盛事，昨天在縣定古蹟慈天宮廟坪廣場，由知名的Coming True即將成真火舞團震撼表演，為二月八日、九日「正月十五油笐火」系列活動揭開序幕；因應今年從一千二百人暴增至二千人報名參加油笐火DIY，鄉公所擴大活動規模，調整夜遊路線及新增客語猜燈謎與博弈小遊戲，還將首度提供免費接駁專車。

北埔鄉長莊明增表示，相傳在日治時代，日本人擔心北埔抗日勢力過大影響其統治，在慈天宮後方興闢一條筆直的道路，想斬斷北埔的龍脈；戰後居民為接回龍脈，於每年正月十五晚間擎著竹子製成的油笐火登上秀巒山，以火龍形式象徵延續地方生命力。

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暖場活動一月十八日在北埔新春三烏當沙鼻，進行客家傳統年節「跌三烏」活動，是以銅錢與石板為工具進行的遊戲。

二月八日下午於慈天宮廟坪廣場設有手作體驗區，讓遊客親手製作油笐火。下午也有「遶山花」輕旅行，邀請遊客在各村導覽下探索北埔。晚間則擎著油笐火夜遊，點亮秀巒山及北埔村落大街小巷，並欣賞代表日本節慶的盆舞與即將成真火舞團的壓軸演出。二月九日慈天宮廟坪將有米食市集和音樂會。

今年首度提供竹東火車站往來北埔老街的免費接駁專車，時間為二月八日下午一點至晚上九點，活動詳情可參見「北埔鄉公所」臉書粉絲團。

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