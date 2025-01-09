大新竹跑步地圖 清大推6路線

清大推出大新竹地區跑步地圖，彙集6條路線帶跑友飽覽大新竹6大城市風貌。（黃煜提供）

2025/01/09 05:30

湖口老街、「竹田」、頭前溪左岸、竹東河濱公園、將軍村及竹二二

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學運動事業及政策中心結合新竹路跑界推出大新竹地區的跑步地圖，並介紹六條路線，讓跑者可循著跑步地圖邊跑邊遊覽大新竹各地風貌。六條跑步地圖路線包括湖口老街飄茶香、城市綠洲竹田（新竹公園、田徑場）奔向小百岳、頭前溪左岸運動廊道、竹東生態河濱公園、將軍村清交路線及竹二二田野風光，路線遍布新竹縣市，邀跑友來體驗，想受悠閒跑步生活。

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清大推動跑步地圖的教授黃煜提到，國內的跑團有數百個之多，成員由來自各行各業的跑友組成，只因喜歡跑步聚集在一起，由於跑團需要共同練習的空間與時間，因此，尋覓合宜的路線就顯得特別重要。

跑團認為優質團練路線條件包括交通便利（如距離近、停車方便、位於交通幹道）、具備民生服務（如飲水、盥洗、休息及補給等）、周遭景色優美（如自然、名勝、知名景點等）、有適合集結點或可進行特殊訓練等。

深厚地方歷史意象 多元自然生態

此次推出跑步地圖有深厚地方歷史意象、城市建設或是多元的自然生態，每一條路線都有其獨特風格，如湖口老街有台灣最早鐵路遺跡見證在地發展沿革，竹二二路線的三段崎古道是早期先民運送農作物的重要道路。從竹東生態河濱公園沿著下游到南寮漁港，是適合大家運動休閒的去處。

路線及跑步地圖 清大拍成影片

新竹田徑場經過的十八尖山及動物園亦是城市重要地標，將軍村的百顆星星更是捍衛國土的鐵證，而科學園區與清交是國內發展半導體產業的搖籃，清大運策中心也將推薦路線及跑步地圖拍成影片，希望未來有更多單位或組織加入行列，挖掘大新竹的自然與人文風情。

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