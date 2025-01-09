彰市春節敬老禮金每人6千 16日發放

彰化市長林世賢（右）發紅包給出席最高齡的九十八歲郭秋季（左）。（記者湯世名攝）

2025/01/09 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，彰化市公所將於十六日發放給年滿七十歲以上長者、每人六千元的春節敬老禮金，今年全市可獲領敬老禮金的長者共三萬四八二位，發放總金額高達一億八二八九萬二千元。

總金額高達1億8289萬元

今年發放春節敬老禮金地點，在各里辦公處或各里指定地點，凡年滿七十歲，在彰化市設籍六年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得六千元及長壽麵線一份。領取的方式，為順應時代潮流及尊重長者的意願，讓長者自願選擇採領現金或轉帳；以今年為例，有二萬二八二二人選擇用轉帳、占七成五，領現金的為七六六○人、占二成五。

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昨天在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請謝美華、蔡美琴、宋開森、宋莊秀盡、黃明忠、陳耀松、郭秋季、張吳自省共八人代表出席，現場也邀請市農會外快官家政班、幸福民歌協會與長者一同帶動跳，林世賢逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

林世賢表示，現代醫療進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金可讓長者「活的愈久、領的愈多」；除了老人福利之外，未來等彰化中友百貨正式營運後，公庫會有不少的權利金與盈餘收入，可望用來改善幼兒與年輕族群的福利，鼓勵年輕人生育。

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