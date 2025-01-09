彰化大埔商圈 施作首條標線人行道

縣府以彰化市大埔商圈的主要道路大埔路，施作全縣第1條標線人行道，工程施作中，當地居民與商家反對劃設，要求停工。（記者張聰秋攝）

2025/01/09 05:30

商家不滿指影響出入便利 縣府︰觀察車流狀況 農曆春節前完工

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府推動行人友善環境，在大埔商圈規劃全縣首條標線型人行道，長約一○五○公尺、寬○．九至一．二公尺，作為示範道路。不料，工程施作中引來當地商家與住戶不滿，直指此舉影響出入便利，甚至嗆聲「我的家門口是我的！」部分居民還以車道縮減增加汽機車共用風險為由，要求停工。

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居民以汽機車共用增風險 要求停工

對此，縣府指出，目前工程已施作到一半，將觀察一週限縮車道後的車流狀況，若可行，會持續推進，目標在農曆春節前完工，惟為考量整體交通環境改善成效，縣府將進行半年觀察期，以確認改善成效。

大埔路是連接花壇、大村和員林的重要幹道，是人車流量密集區。目前道路為雙向車道各約三．五公尺。工務處規劃將車道縮減至雙向各約三．二公尺，同步設置一．五公尺寬的機車停車格及○．九至一．二公尺寬的標線型人行道，透過「車道瘦身」與「停車彎」分流行人與車輛，期望改善交通秩序。

工務處︰改善亂停 確保行人安全

工務處長林孟弘表示，長期路肩亂停車壓縮行人空間，此次規劃旨在改善現狀。新設人行道及停車格可減少隨意停車，並引導車輛進入周邊停車場，提升商圈步行消費體驗，確保行人通行安全。

工程夜間施工，昨天不少店家、居民看到了門前劃設標線氣炸了，他們擔心路幅縮減後，汽機車共用車道危險性提高，甚至直言「大埔路行人不多，門口的路是自己的，停機車方便住戶進出，不希望被改變！」

部分民眾支持 認為應持續推動

不過，也有民眾支持，認為大埔路是彰化行人友善計畫的起點，類似台中逢甲商圈的設計已證明可行，行人與機車各得其所，整體道路安全明顯提升，應持續推動。

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