花蓮市發愛心禮券 助弱勢過年

花蓮市公所針對低收及中低收入戶發放愛心禮券，今年共有近一千三百多戶受惠。（花蓮市公所提供）

2025/01/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所針對低收及中低收入戶發放愛心禮券，今年共有近一千三百多戶受惠，每人發給五百元愛心禮券，每戶最多以五口二千五百元為限，希望藉此協助弱勢家庭購買農曆年前應景物品，預計十三日起由里幹事協助發放。

花蓮市公所辦理的愛心禮券發放作業今年邁入第五年，包括低收入戶及中低收入戶共有一二九六戶受惠，及辦理花蓮榮服處、黎明教養院的愛心圍爐年菜，總計運用慈愛基金捐款一百四十萬元；愛心禮券為家樂福花蓮店的禮券，市長魏嘉彥昨偕同市代前往家樂福一起「採買教戰」。

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魏嘉彥說，過去年終歲末提供愛心年菜的團體愈來愈多，市公所在五年前由前市長魏嘉賢把愛心年菜轉型為愛心禮券，讓過去未能照顧到的三口以下低收入戶或中低收入戶的家庭也能享有這項福利；符合領取資格者若在期限內尚未收到，請逕洽戶籍所屬里辦公室；但愛心禮券不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必留意。

另外，公所推出兩款限量春聯，一與知名插畫家DUNCAN跨界合作，推出「蛇麼都順」春聯，祝福花蓮市民蛇年行大運；另邀請影像工作者楊均濰跨刀獻字，推出花蓮市長魏嘉彥Q版春聯「蛇麼都平安健康」。兩款新春春聯年前會透過專人送達各家戶，若有額外需求或喜愛市公所特製春聯的鄉親及民眾可在上班時間前往公所索取。

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