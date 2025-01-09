收回出租倉庫 花蓮港將整建招商

維納斯藝廊前蛇紋石打造的青鳥郵筒，重達數公噸，目前還不確定未來要放哪邊展出。（記者花孟璟攝）

2025/01/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮港計畫轉型兼具觀光遊憩的國際商港，針對港區進行都市計畫變更，一號到四號碼頭旁親水遊憩區變更為港埠事業遊憩服務專用區，原本出租營業倉庫也要收回整建，在一號倉庫經營廿年的維納斯藝廊在十二日辦完最後一檔展覽後，也將含淚退出。

經營20年維納斯藝廊將搬遷

花蓮港內一號至四號碼頭共有四棟舊倉庫、十個倉間，二○○五年規劃為花蓮港親水遊憩區，倉庫也出租活化，包括台開也曾租用，但都維持不久，未如預期形成「花蓮駁二」藝術聚落，只有一號碼頭旁「一之一倉庫」持續由維納斯藝廊租用，至今已廿年。

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將辦理倉間外觀優化及結構補強

台灣港務公司花蓮港分公司表示，親水遊憩區未來仍以觀光遊憩發展為主軸，日前已委由建築師事務所就該區域做整體規劃及耐震評估，逐步辦理倉間外觀優化及結構補強，後續也將配合招商，希望打造觀光新亮點。

花蓮港分公司說，為促成海洋資源博物館選址在花蓮港，除了進行都市計畫土地變更，土地變更為港埠事業遊憩、旅遊服務專用區、海洋資源博物館預定地，也打造「探索型郵輪跳島旅運服務基地」，包括十三至十六號碼頭區前年底設國際旅客通關設施，提供大型觀光郵輪靠港，去年完成十五號碼頭改善，新增內崁式樓梯供郵輪、帆船、賞鯨船及遊艇等觀光船舶上下船、靠泊使用。

打卡地標幸福青鳥郵筒最出名

只是經營廿年老藝廊要搬走，仍讓花蓮民眾感到不捨，最出名的花蓮港打卡地標幸福青鳥郵筒，以蛇紋石打造，投入的明信片曾寄往全球八十多國，其他典藏包括長達六．四五米的「地震魚」勒氏皇帶魚彩墨魚拓「逍遙遊」、畫家侯文欽「燕回太魯閣」等大量繪畫、原木藝術品，光是搬家就要花近卅萬元。

藝廊主人林滿津說，花蓮港區前年起持續約一年的油管更新工程、花蓮港景觀橋去年七月整建至今未完工、○四○三地震影響，造成遊客進不來，經營愈發困難，面對收回整修也只得遷出，畫廊將搬到花蓮市中興路。

花蓮港一之一倉庫的維納斯藝廊，外牆也有藝術家使用馬賽克拼貼相當漂亮。（記者花孟璟攝）

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