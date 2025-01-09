熱心人捐款 抗癌兒童電影校園播放

知名導演魏德聖（左三）出席宜縣企業界熱心人士林宏銘（右三）發起的「BIG」公播版授證儀式。（記者江志雄攝）

2025/01/09 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣企業界熱心人士林宏銘，用生日禮金購置知名導演魏德聖執導的兒童電影「BIG」公播版版權，致贈宜蘭大學等十所學校播映，當生命教育教材。魏德聖昨天到宜蘭出席公播版授證儀式，他認為，好好活著是生命教育最重要的課題。

推生命教育 魏德聖到宜蘭出席公播版授證

林宏銘去年九月參加「BIG」電影包場活動，被片中抗癌兒童情節深深感動，不久後歡度六十歲生日，便發願要購入電影公播版版權，送進校園播放，讓更多師生體驗生命的可貴，地方文史工作者陳榮楷等十多名好友，以送生日禮金名義慷慨解囊，合力促成這樁美事。

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這場公播版授證儀式在羅東村却酒店舉行，受贈學校包括宜蘭大學、聖母護專、羅東高中、宜蘭高商、三星國中、東光國中、羅東國小、中山國小、南屏國小、四結國小。

魏德聖說，拍攝「BIG」時就希望成為學校生命教育的教材，他提到片中住在八一六病房的弱小孩子，用樂觀積極態度面對每一天，盼看過影片的學生反省自己的人生，也期許大人思考對孩子的要求是否太高，或是太多抱怨了，從生命觀點來看，好好活著、精彩過生活是生命教育最重要的課題。

「BIG」二○二三年十二月在台灣上映，片長二小時三十九分鐘，描述來自各地的六個家庭，住進八一六兒童癌症病房，從原本彼此衝突到相互扶持的溫馨故事，被譽為是一部笑中帶淚、淚中有希望的生命教育影片，包場紀錄已超過二千場。

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