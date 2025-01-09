豐原林務局宿舍群 南側擬1.7億活化

豐原林務局宿舍群為日治時期一九二七年陸續興建，見證台灣林業發展史，南側六棟建築殘破不堪，環境髒亂。（記者張軒哲攝）

2025/01/09 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原林務局宿舍群為日治時期一九二七年陸續興建，見證台灣林業發展史，登錄為台中市歷史建築。但因年代更迭，逐漸荒廢。北側群斥資整修市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」後，今年四月將完工。但南側六棟建築殘破不堪，環境髒亂。立法院副院長江啟臣八日會勘，國產署允諾爭取約一億七千萬元經費整修活化。

八仙山林場為日治時期台灣三大官營林業之一，豐原宿舍群為日治時期營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建的職員宿舍共十一棟，分別是林保署負責管理的北側五棟，一棟為市定古蹟、三棟歷史建築、一棟歷史老屋。另外，南側六棟為歷史建築。宿舍群因荒廢多年，一度歷經祝融肆虐，木構建築殘破不堪。

請繼續往下閱讀...

林保署負責管理北側，林保署台中分署長張弘毅表示，市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，目前已完成驗收；今年將啟動第二期景觀修復工程，待修復後，將透過促參進行委外招商。

國產署長曾國基表示，南側原為農委會林務局經管，財政部變更為非公用財產移交國產署接管，正研議辦理納入「國有非公用文化資產修復及管理維護計劃」，今年先架設棚架防護，爭取後續約一億七千萬修復經費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法