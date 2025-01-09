中捷橋梁檢測、維修 交部評鑑乙等

中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，交通部評分未滿八十分，僅獲「乙等」。 （中市議員黃守達提供）

2025/01/09 05:30

隔音牆膠條脫落、橫梁掉漆、混凝土調坡塊裂縫 中捷︰結構狀況良好

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市捷運通車已三年，交通部近日大眾捷運系統橋梁檢測及維修情形評鑑報告，中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊有多處發生裂縫等因素，評分未滿八十分，僅獲「乙等」；台中市議員黃守達批評，已有捷運上路的五都中，僅台中與桃園拿到「乙等」，台中府拚大捷運時代根本大落漆；中捷強調，檢測全橋梁結構狀況良好，皆無影響結構安全項目。

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通車3年 議員︰維護管理待加強

黃守達指出，根據交通部的評鑑報告顯示，包括台北、高雄、新北市都獲得「甲等」的成績，僅台中與桃園拿到「乙等」，中捷通車短短三年，卻已發生多處橋梁的隔音牆膠條脫落、橫梁掉漆的問題；U型梁下方高強度混凝土調坡塊也有多處發生裂縫及有一處破損，顯示維護管理仍亟待加強。

黃守達說，中捷綠線橋梁有數處劣化情形，但中捷內部取得橋梁檢測證書人員少，內部檢測評估方式也未與中央推動的制度接軌；審計部早在二○二二年的報告中就曾提及，中捷需加強人員教育訓練，強化橋梁安全的自我檢測能力，這次交通部評鑑報告又再次被提出，中捷不該再漠視與拖延。

他說，台灣地震頻繁，橋梁的穩固與安全絕不容忽視，新北捷運環狀線橋梁錯位的事件，中捷應引以為鑑。

中捷︰定期檢測 廠商完成改善

台中捷運公司指出，均委託專業顧問公司依規定每二年進行一次定期檢測作業，目前檢測結果為全橋梁結構狀況良好，皆無影響結構安全項目。中捷另每半年進行橋梁自主檢查一次，優於法規標準。

中捷指出，有關隔音牆膠條脫落及橫梁脫漆等狀況，已責成保固廠商改善完成，後續檢測發現橋梁缺失亦要求保固廠商即時改善；另自兩年前也積極派員參與訓練，至去年底取得橋梁檢測專業訓練合格人數共十一人，未來將持續加強專業訓練，以強化橋梁安全的自我檢測能力。

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