為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷橋梁檢測、維修 交部評鑑乙等

    中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，交通部評分未滿八十分，僅獲「乙等」。 （中市議員黃守達提供）

    中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊出現多處裂縫等因素，交通部評分未滿八十分，僅獲「乙等」。 （中市議員黃守達提供）

    2025/01/09 05:30

    隔音牆膠條脫落、橫梁掉漆、混凝土調坡塊裂縫 中捷︰結構狀況良好

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市捷運通車已三年，交通部近日大眾捷運系統橋梁檢測及維修情形評鑑報告，中捷因U型梁下方高強度混凝土調坡塊有多處發生裂縫等因素，評分未滿八十分，僅獲「乙等」；台中市議員黃守達批評，已有捷運上路的五都中，僅台中與桃園拿到「乙等」，台中府拚大捷運時代根本大落漆；中捷強調，檢測全橋梁結構狀況良好，皆無影響結構安全項目。

    通車3年 議員︰維護管理待加強

    黃守達指出，根據交通部的評鑑報告顯示，包括台北、高雄、新北市都獲得「甲等」的成績，僅台中與桃園拿到「乙等」，中捷通車短短三年，卻已發生多處橋梁的隔音牆膠條脫落、橫梁掉漆的問題；U型梁下方高強度混凝土調坡塊也有多處發生裂縫及有一處破損，顯示維護管理仍亟待加強。

    黃守達說，中捷綠線橋梁有數處劣化情形，但中捷內部取得橋梁檢測證書人員少，內部檢測評估方式也未與中央推動的制度接軌；審計部早在二○二二年的報告中就曾提及，中捷需加強人員教育訓練，強化橋梁安全的自我檢測能力，這次交通部評鑑報告又再次被提出，中捷不該再漠視與拖延。

    他說，台灣地震頻繁，橋梁的穩固與安全絕不容忽視，新北捷運環狀線橋梁錯位的事件，中捷應引以為鑑。

    中捷︰定期檢測 廠商完成改善

    台中捷運公司指出，均委託專業顧問公司依規定每二年進行一次定期檢測作業，目前檢測結果為全橋梁結構狀況良好，皆無影響結構安全項目。中捷另每半年進行橋梁自主檢查一次，優於法規標準。

    中捷指出，有關隔音牆膠條脫落及橫梁脫漆等狀況，已責成保固廠商改善完成，後續檢測發現橋梁缺失亦要求保固廠商即時改善；另自兩年前也積極派員參與訓練，至去年底取得橋梁檢測專業訓練合格人數共十一人，未來將持續加強專業訓練，以強化橋梁安全的自我檢測能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播