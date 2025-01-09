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    全國美術賽 屏中王甯連2年特優

    屏東高中學生王甯（中）以作品「大家來造鎮」獲「全國學生美術比賽」特優，校長陳國祥（左）、導師蔡月桂（右）以她為榮。（記者羅欣貞攝）

    屏東高中學生王甯（中）以作品「大家來造鎮」獲「全國學生美術比賽」特優，校長陳國祥（左）、導師蔡月桂（右）以她為榮。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/09 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中一年級學生王甯，以作品「大家來造鎮」呈現微觀模型世界，獲得一一三學年度「全國學生美術比賽」平面設計類高中職美術班組特優，去年她也拿下平面設計類國中美術班組特優，連續兩年奪下最高榮譽，表現傑出。

    王甯從小對美術有興趣，國三時以作品「糖果屋後傳」獲得全國學生美術比賽平面設計類國中美術班組特優，並以優異術科得獎表現進入屏東高中美術班，目前是高一學生。

    王甯表示，微縮模型作為一種藝術表現形式，可將現實世界縮小並做出來，把觀眾帶入一個充滿細節的迷你世界，引發人們對於生活的關注，同時喚起對縮小世界的好奇與探索精神；她的創作靈感來自以歷史建築群打造的屏東市景點「勝利星村」。

    王甯得獎作品以全開呈現，以黑白呈現強烈對比，共畫了十四棟房子，以原子筆一筆一筆描繪，並搭配奇異筆，前後「畫完兩隻原子筆的水」，她說，她花了三個月創作，畫好房子後剪下，再以紙板增高，將一個個房屋堆疊呈現，呈現衝擊力與立體感。

    屏東高中美術班表現出色，此次全國學生美術比賽，除了王甯獲得平面設計特優，學生劉恩彤也拿下書法類優等，林初香、蔡幸芳、吳政霖、王姵文獲得水墨畫類佳作，劉明翰獲得西畫類佳作。

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