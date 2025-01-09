新增客家燈區 屏東燈節1/11點燈

屏東燈節縣民公園燈區主燈「梅杜莎的宮殿」。（屏縣府提供）

2025/01/09 05:30

4大燈區展出逾50組藝術燈飾 蛇年小提燈屏小龍首波週六發放

〔記者羅欣貞／屏東報導〕二○二五年屏東燈節將於十一日點燈，今年不但延續以往的萬年溪、縣民公園與勝利星村燈區，更擴大在屏東縣內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區，四大燈區超過五十組藝術燈飾，展現屏東多元文化風貌與光影藝術；縣府昨並公布蛇年小提燈「屏小龍」，超萌吸睛，首波於十一日晚六時在縣民公園燈區發送。

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客家母親河內埔龍頸溪畔設置

「最有年味的燈節，就在屏東」，縣長周春米表示，屏東燈節每年均吸引許多縣民、返鄉遊子及全國各地民眾前來賞燈，縣府團隊今年首度將步伐跨至客庄，在有屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪設置燈區，讓國人更能深度體驗屏東文化。

萬年溪、縣民公園與勝利星村競豔

今年萬年溪燈區從屏市建國路至仁愛路段，共設十一座燈飾及光環境，以「溪．望」為主題，主燈「無限溪望」象徵無窮無盡生命力與永續循環，並於縣府勞青處大樓外打造光雕投影「光彩萬年」，每三十分鐘呈現一百八十秒的光雕秀。

縣民公園燈區主題「梅杜莎的奇幻國度」，打造十六座神秘與奇幻的燈光世界，主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在三層水池上，黃色的圓形宮殿外圍由六隻巨蛇環繞並守護著，宮殿周圍的水景與水霧效果營造神祕氣息，每三十分鐘有一百三十秒的燈光展演。

勝利星村燈區以「流星花園」為主題，透過各式花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村、成功區、通海區及遺構公園打造為奇異花園，帶領遊客進入多樣的祕密花園。

客家燈區設在內埔鄉龍頸溪畔公園，主題「光影綺想」，以主燈「聞香識客家」盛開的花朵，呈現客家文化的美麗，以及傳統與創新的豐富性。

屏東蛇年小提燈「屏小龍」，以俏皮的蛇蛋造型為設計靈感，形象生動活潑，吹氣就能完成組裝，背在身上相當方便，還可在底部加入水，瞬間變成不倒翁小夜燈，每日限量發放，十一日在開幕點燈現場，預計晚間六時於縣民公園燈區第一服務台開始發放。

超萌屏東蛇年小提燈「屏小龍」。 （記者羅欣貞攝）

內埔鄉龍頸溪客家燈區主燈「聞香識客家」。（屏縣府提供）

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