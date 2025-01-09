退休工程師養鰻有成 日本人取經

陳宜宏（右）從工程師退休後，打造鰻魚養殖場，連日本人也來取經。 （記者劉人瑋攝）

2025/01/09 05:30

記者劉人瑋／專題報導

台東市射馬干部落山腳下有座「鰻村」，占地三百多坪，負責人陳宜宏從奇美工程師退休之後，憑著技術本位打造鰻魚養殖場，連日本人也來取經。

台東市公所為發掘大知本地區產業，與酒店餐廳合作，彈牙的鰻魚飯最吸睛，白灼、蒲燒鰻在大廚料理下令人驚豔；鰻魚來自射馬干部落的「鰻村」，占地三百多坪、二十八池、年營業額二千多萬，只需要三人維護，主養稚鰻。

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台東射馬干部落開設「鰻村」

陳宜宏說，白鰻被列為瀕危，以往每年十一月一日到三月底開放捕撈鰻苗，從一尾一百二十、一百三十元漲至二百元，最低價到四、五十元都有；養鰻初期，白鰻六千尾一公斤，一尾二百元，「和黃金一樣，甚至更貴」，因風險高，許多養殖業者轉型養黑鰻，但繁殖率只有二、三成，他當初花了不少「學費」、失敗多次，透過專家協助才成功。

日女「實習生」學習鰻場設計

說到養鰻，陳宜宏表示，他是誤打誤撞，本來退休前就打算在台東養老看海，想不到「雜草長太快，後來乾脆挖池養魚」，最後決定養鰻，自行設計養鰻場，日前有位二十多歲的日本女「實習生」到鰻村學習鰻場設計及養殖技術。

陳宜宏說，室內養殖場資金及技術很高，池子是用鋼筋混凝土，不像土池或玻璃纖維強化塑膠桶養鰻，會難以清洗且易生氣味，所抽取的地下水都是地下數十米，再經珊瑚石過濾、養菌，全天候自動化智慧監控系統，管控室內溫度、空氣溼度、水質等。

將規劃遠赴越南建養殖場

陳宜宏的稚鰻銷日生意穩固，仍努力跑賣場販售自家的蒲燒鰻和白灼鰻，養鰻有成後，將規劃遠赴越南建養殖場，爭取更多商機。

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