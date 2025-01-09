桃園新屋小作所 推出年節肉乾禮盒

真善美社會福利基金會與「快車肉乾」合作聯名義賣年節禮盒，由新屋小作所代工組裝禮盒。（記者黃政嘉攝）

2025/01/09 05:30

〔記者黃政嘉、李容萍／桃園報導〕桃園市「新屋小作所」由社會局委託真善美社會福利基金會，提供十五歲以上身心障礙者社區日間作業活動服務，金蛇年春節將近，基金會和快車肉乾聯名義賣的年節禮盒，是小作所憨兒熟稔細心地穿繩、包裝而成，緻圓公司昨愛心採購七萬三千元，為照顧弱勢盡一份心力。

真善美社福基金會執行董事胡川安表示，「照顧弱勢的態度是文明的高度」，小作所提供身障者職業訓練，回饋社會，是基金會成立初衷；立委涂權吉說，武漢肺炎疫情後，全國庇護工場、身障者社區日間作業設施的商品銷路仍不佳，因此邀集企業採購，拋磚引玉；市議員陳睿生表示，一起包裝禮盒時，發現身障朋友速度都比自己還要快，公部門力量有限，民間力量無窮，呼籲各界一同關懷偏鄉做公益。

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此外，大溪區公所結合桃園市福德正神聯誼會、合信清潔公司，捐贈一千五百台斤白米及五百桶食用油，昨起至明天上午九點至下午五點，在公所連同發放商品卡給區內五百多戶低收入戶，讓家戶自行選購所需物品，感受來自社會的春節祝福與溫暖。

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