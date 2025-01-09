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    桃園春節加價 計程車每趟加收50、機場100元

    春節期間桃園計程車每趟將加價50元。（記者謝武雄攝）

    春節期間桃園計程車每趟將加價50元。（記者謝武雄攝）

    2025/01/09 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天公布春節期間計程車加價方式，市區每趟加收五十元，桃園國際機場排班計程車加收一百元，實施期間一月廿四日零點至二月二日深夜十二點，乘車時間跨越加價時段以「上車時間」為準，例如一月廿三日晚上十一點五十五分上車，於廿四日凌晨一點下車，仍依原價收費，反之二月二日晚上十一點五十五分上車、三日凌晨一點下車就要加價。

    市府交通局長張新福表示，市區計程車運價起程一二五○公尺內九十元，續程每兩百公尺加收五元，時速五公里以下累計八十秒加收五元；桃園國際機場排班計程車起程一二五○公尺內一○五元，續程每兩百公尺加收五元，但須加收十五％停留費，時速五公里以下累計八十秒加收五元；若計程車司機違反春節加價規定，乘客可撥打1999市民諮詢服務熱線、市警局交通警察大隊332-5368檢舉。

    1/25至2/4 公有停車格暫停收費

    一月廿五日至二月二日公有路邊（外）停車場格暫停收費，這些停車空間都是市府委託民間公司開單，暫停收費期間，收費員也休假不開單，停車單繳費截止日期在一月廿五日至二月四日間，可延至二月五日繳費。

    鑑於春節期間通勤、通學需求較低，公車業者將酌降營運班次，行經鐵路、公路車站或名勝古蹟、風景遊樂地區各線公車機動增班，以配合民眾乘車需求變化，調整詳情可至交通局網站（https://traffic.tycg.gov.tw/）及桃園市公車動態資訊系統網（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）查詢。

    除夕138條公車路線停駛

    張新福說，全市二七六條市區公車路線（主線兩百條、支線六十八條、試辦八條）將於春節期間進行營運班次調整，除夕共有一三八條路線停駛；台灣好行501、502、503、505及市區公車5050與5055路線，除夕至初一停駛；市區公車208路線於除夕至初二停駛；除夕至初三停駛路線包含市區公車251、252、252A、253路線。

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