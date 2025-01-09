湧蓮寺捐垃圾車 連11年捐款助弱勢

2025/01/09 05:30

〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市知名的地方信仰中心蘆洲區湧蓮寺，長期熱心公益，日前捐贈垃圾車及資源回收車各一輛，總價近五百萬元，市府環保局長程大維昨天到湧蓮寺致贈感謝狀；此外，湧蓮寺也捐贈卅萬元給蘆洲區公所用於急難救助、關懷獨居長者及弱勢族群，湧蓮寺主委陳宏昌表示，已持續十一年幫助弱勢民眾、獨居長者過好年。

程大維指出，湧蓮寺曾多次捐贈清潔車輛給蘆洲區公所清潔隊，包括八．五噸垃圾車、廿五噸垃圾車、十五噸掃街車等，這次再慨捐六立方公尺的垃圾車及六．五噸資源回收車各一輛，總價近五百萬元。

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湧蓮寺也捐贈三十萬元委託蘆洲區公所用於急難救助、關懷獨居長者及弱勢族群，區長鍾耀磊推崇說，湧蓮寺熱心社會公益曾獲內政部表揚，二○一八年曾慨捐六億六千萬元在蘆洲三民高中捷運站旁興建多功能公益慈善大樓，提升三重、蘆洲地區生活機能及藝文素養。

另外，鑫邦企業董事長徐萬發透過市議員洪佳君的媒合，捐贈二十萬元響應「新北好日子愛心大平台」的待用餐計畫，將發放兩千張、每張面額一百元的待用餐券；社會局長李美珍昨天到加入待用餐行列的樹林區全福小吃店頒贈感謝牌。全福小吃店老闆、新莊區民有里里長吳坤郎說，弱勢民眾如有需要，他一定加菜提供吃飽吃好的貼心服務。

李美珍表示，兩千張、每張面值一百元的待用餐券，將透過各區的社會福利中心發放，可在全市六百多間待用餐店取餐。

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