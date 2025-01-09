三重建案損鄰 192號檢測無位移 判定不拆

192號民宅建物右側破大洞，經檢測尚無位移或地質不穩等危險，判定不拆除。（記者羅國嘉攝）

2025/01/09 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕發生於三重區六張街的「莘聖沐光居」建案毀損鄰宅案，一八四號的公寓在六日晚上自行坍塌，另一棟一九○號已由市府拆除，緊臨的一九二號住戶也擔心結構安全，但經專業單位鑑定檢測，一九二號尚無位移或地質不穩等危險，判定不用拆除，但住戶仍憂心忡忡。

截至昨晚七點，當地共撤離七十九戶、一九○人，三重區長王坤南表示，經過土木技師公會等專業單位監測，附近其它民宅、道路都安全無虞，昨晚九點已讓部分住戶返家，六張街昨晚也恢復通車；住戶無奈地苦笑說，終於可以回家善後了。

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右側破大洞 須作基礎地質強化

工務局及賴建宏指出，一八二號、一九二號的兩棟公寓仍須施作基礎地質強化措施，一九二號建物的右側有一處大洞，經土木技師與建築師公會進行傾斜及透地雷達檢測，目前結構穩定，沒有立即拆除的危險，但因緊臨事故地點，需再施作基礎地質強化措施，約需七至十個工作天才能完成，會持續監測，所以一八二號、一九二號的住戶仍持續安置。

但是，一九二號鄭姓住戶質疑說，和已拆除的一九○號建物是共用牆壁，隔壁拆除卻說結構沒問題，令人難以信服，他要求再找第三方鑑定，確認安全無虞後才敢回家。

另外，建商代表、莘聖建設總經理趙建勳昨天下午與一九○號的四戶租客簽署和解書並發放慰問金，趙建勳對和解內容不願透露，僅強調會展現誠意解決。

工務局長馮兆麟表示，昨天上午已安排一八四號及一九○號兩棟住戶，共十七人認領家中的重要物品，過程全程錄影，保障住戶權益；工程人員昨天也在現場找到散落的一百元新鈔、金飾等物品，都已集中保管，將所有尋獲的有價物品記錄製作財產清冊，近期開放受災戶認領。

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