雙北聯手 環狀線損壞求償19.27億元

2025/01/09 05:30

〔記者何玉華、林承鴻、賴筱桐／綜合報導〕捷運環狀線在去年花蓮大地震中受損，造成板新站至橋和站中斷營運，直到去年十二月十二日全線復駛，台北、新北市共同委託中華民國結構工程學會鑑定損壞原因，確認是威京集團旗下中華工程未按核定的施工圖施作，將共同向中工提告求償修復與損失十九．二七億元，北市府已在本月六日發文向中工求償，新北市府也強調，「該拿回來的一毛也不會少」。

6日已發文中工

台北市議員許淑華昨在議會審議法務局預算時，質詢捷運局長鄭德發、法務局長連堂凱，指環狀線施工廠商中工未按圖施工導致錯位損壞，中工卻說都按圖施工，不會賠錢，還會打官司；若中工執意不付錢，市府要怎麼處理？並以附帶決議要求北市府要在求償期限內與新北市一同向廠商求償。鄭德發表示，本月六日已發文給中工，要求給付十九．二七億元；連堂凱也表示，跟新北市府已安排本週五會議，雙北會一起向中工求償，中工若拒絕賠償，就會進入訴訟或進行仲裁。

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新北市捷運工程局表示，因環狀線受損原因是中華工程未按核定施工圖施作，導致鋼箱梁發生位移，雙北市府必定迅速追究責任，一同求償十九．二七億元。

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