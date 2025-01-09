新北109間社區藥局 設健康守護站

社區藥局設「健康守護站」，門口張貼辨識標章。（衛生局提供）

2025/01/09 05:30

提供大腸癌篩檢轉介、巷弄長照站轉介等9項服務

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府與新北市藥師公會、藥劑生公會合作，在一○九間社區藥局設立「健康守護站」，方便民眾更便捷的運用健康資源，提供大腸癌篩檢轉介、巷弄長照站轉介等九項服務；市長侯友宜昨天主持授章儀式，期勉各守護站要提供溫馨貼心的健康守護，會中也頒發「藥事服務獎」，表揚十一位藥師及永和耕莘醫院藥劑科的醫療奉獻。

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分布於19區 門口貼標章供辨識

侯友宜及衛生局長陳潤秋表示，利用社區藥局站點多、深入社區的優勢，推動一○九間社區藥局成為「健康守護站」，提供九項健康服務，包括大腸癌篩檢轉介、長者健康整合式功能評估（ICOPE）、心情檢測轉介、巷弄長照站轉介、失智友善守護站、愛滋慢箋領取點、藥癮愛滋針具交換回收點、愛滋快篩代售點及無障礙藥局。

陳潤秋指出，一○九間「健康守護站」分布於十九個行政區，未來會再持續增加，已設置「新北健康守護站專區」網站將名單彙整，方便民眾查詢服務項目、地址、電話等資訊，守護站也在門口張貼標章以供辨識。

昨天獲頒「社區服務卓越獎」的李懿軒，他經營的「出雲藥局」也是守護站之一，他說，為提供友善服務環境，採「無障礙藥局」的概念設計，曾被認為「空間太空曠」，但當他看到用電動輪椅代步的小兒麻痺患者，可在藥局順暢移動領藥、迴轉時，覺得非常值得。

頒發藥事服務獎 表揚藥師、機關

此外，侯友宜昨天頒發藥事服務獎，「特殊貢獻個人獎」是曾如慧；「特殊貢獻機構獎」是永和耕莘醫院藥劑科；「臨床服務傑出獎」得獎者為黃雲慧、李柏衛、連薏雯、劉佩宜、黃聿瑩；「社區服務卓越獎」是李憶晴、李懿軒、劉又瑄、陳眉如、徐壽慈。

獲頒「特殊貢獻個人獎」的曾如慧，在雙和醫院擔任藥師，她表示，一位老先生因為中風合併心房顫動，經常到院領取抗凝血藥物，她給予關懷及精神支持，也讓她體會到，關懷服務不但有助於疾病控制，還能撫慰病患心中的孤單與寂寞，老先生還送了一首自己創作的新詩感謝她，也更加堅定繼續為病患服務的決心。

新北市府衛生局舉行藥事服務獎頒獎典禮及109間社區藥局「健康守護站」授章儀式。（記者黃子暘攝）

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