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    首頁　>　生活

    付費清大型家具 宜蘭市即起預約

    2025/01/08 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市春節大型廢棄物家電及家具清運時間出爐，十六日至廿四日開放民眾自行載運至暫置處免收費，若需派專車載運，即日起可向清潔隊申請，每車裝滿收費一千元、半車五百元，呼籲市民提早預約，才能趕在年節前清運完畢。

    宜蘭市長陳美玲說，除舊布新是春節前傳統習俗，為讓民眾家中垃圾提早清理，市公所清潔隊年節期間持續服務市民，呼籲大家一起清理家園。

    市公所清潔隊表示，一月廿八日至二月二日除巡迴定點垃圾停收外，二十九日、三十日、二月一日也停收，一月廿五日、卅一日及二月二日會加班收運，一月廿六、廿七及二月三日正常收運，廿八日當天上午九點起進行首趟垃圾、回收收運，下午三點起第二趟收運僅收垃圾。

    針對大型廢棄物家電及家具清理，十六日至廿四日每天上午八點至下午四點，開放一般家戶民眾，放置於宜蘭市環河路八九五巷，自行載運進暫置場免收費，事業單位禁止進入，現場派員管控及設置監視系統，民眾若需申請清潔隊協助載運，每車一千元、半車五百元，採預約申請制。

    清潔隊指出，目前每天平均申請載運量約廿件，過年期間通常會增加二成以上，呼籲民眾趕在廿三日前完成申請，方便隊員在年前出車到府載運。

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