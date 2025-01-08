蘇花路廊春節交通 估南下初一 北上初五最塞

2025/01/08 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假蘇花路廊交通量，受○四○三地震影響，估計減少三十％，交通部公路局東區養護工程分局預估，南下最塞落在二十九日（大年初一），北上在二月二日（大年初五）收假日，交通尖峰時段，蘇澳到崇德車程至少二小時，比平日多出半小時以上。

震後路況不穩 交通量整體少三成

公路局東分局昨天召開宜蘭地區春節疏運記者會指出，○四○三地震過後，蘇花路廊受損路段陸續修復搶通，仍有部分地區路況不穩定，春節連假前往花東遊客可能不若以往，旅次以返鄉為主，整體車潮會減少三十％，至於交通流量及壅塞時段方面，東分局分局長林文雄說，春節連假二十五日到二月二日共九天，連假第一天蘇花路廊就會湧現首波南下車潮，二十九日達到高峰，當天將從清晨五點塞到下午五點，單日南下車流量上看一萬八千輛次，北上車潮集中在假期最後幾天，二月二日單日車流量估計二萬二千輛次，恐塞到深夜十一點。

請繼續往下閱讀...

蘇澳到崇德平日行車時間約一．五小時，二十九日高峰期不排除增至二小時到二．五小時，東分局規劃在蘇澳、和平、崇德實施尖峰時段大客車優先通行措施，並開放蘇花改路肩行駛大客車，建議旅客多利用大眾運輸縮短旅行時間。

大客車優先 蘇花改開放行駛路肩

此外，東分局新開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，提供蘇花路廊即時路況、停車場、廁所、加油站查詢，即日起到二月三日推出春節抽獎活動，獎品有平板電腦、電風扇、杯墊、環保袋，詳情請上交通部公路局東區養護工程分局官網查詢。

東分局提醒用路人，春節開車出遠門前，應做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛，蘇花路廊路況查詢電話：03-9962683。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法