釣到48公斤紅魽 七美漁民賺12000元

澎湖今年入冬以來最大紅魽，四十八公斤落袋。（漁民提供）

2025/01/08 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域熱鬧滾滾，今年入冬以來，除了捕捉高經濟魚種土魠、白腹魚之外，還有其他魚種，七美漁民在七美海域手釣，意外釣獲四十八公斤紅魽，成為今年至今最大尾，以每公斤二百五十元售出，一萬二千元落袋，也算是賺筆小財，讓漁民家計不無小補。

根據釣獲漁民表示，紅魽一般常見體型為十至卅公斤，要突破四十公斤，相當罕見，平均一年遇到一至二尾四十公斤體型的紅魽，因此意外釣獲相當興奮，同時感恩上天的賜予，才能得到這筆意外之財，為即將到來的農曆新年增添紅包，歡樂過新年。

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紅魽又稱杜氏鰤、紅甘鰺，在日本稱其為間八或勘八，為條鰭魚綱鰺形目鰺科鰤屬的一個種。棲所區域較廣，由水深十八至三百六十公尺之間，三、兩成群游動。主要以無脊椎動物及小魚為食，台灣各沿近海均產，是常見之魚種 一般漁法以延繩釣、一支釣、拖網、流刺網、圍網、定置網捕獲。

紅魽的肉質鮮美，可作生魚片，亦可煎食、煮湯皆宜。

在日本為生魚片主力，屬於高經濟價值魚種，澎湖通梁石滬，偶見紅魽成群游入覓食，成為石滬冬季最大收獲，近年來因量少價格也水漲船高。

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