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    首頁　>　生活

    去年龍年 出生人數卻創新低

    2025/01/08 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市去年人口統計數據昨出爐，總人口數二七三萬一四一二人，遷入大於遷出數增加三三二九人，連續廿七個月正成長，但「生不如死」九八五八人近八年新高，首度龍年效應未見，出生數比虎年少創新低，連帶總人口數減少六五二九人，打破歷年來生肖迷思。

    高雄市去年總人口數二七三萬一四一二人，男性一三三萬七千多人、女性一三九萬四千多人，出生數一萬五千多人、死亡數二萬五千多人，「生不如死」九八五八人；遷入數一二萬三五一四人，比遷出數增加三三二九人，總人口數減少六五二九人，以男性減少五千多人最多，女性減少六四七人。

    高雄人口從二○二二年起因疫情在國外被除籍人口回歸，遷入大於遷出數連續廿七個月正成長，外界原本期望去年龍年效應帶動人口成長，意外去年出生數創新低、「生不如死」近八年最大負成長。

    此外，人口數前三大區維持不變，以鳳山區三十五萬五千多人居冠，其次三民區達三十三萬人、左營區十九萬七千多人，前二名人口數負成長，各減少一千多人，僅左營區人口增加五○八人。

    人口成長前三名仁武、楠梓、橋頭區，除因交通便利外，更有科技園區等發展優勢，尤以楠梓區緊追左營區，人口增加快速，將近左營區的一·五倍，縮小差距三千多人，未來在台積電加持下，有機會成為第三大區。

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