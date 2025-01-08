春節串聯演唱會 複合式活動拚觀光

「鳳山光之季」將於十八日率先登場，公所展開燈飾佈設。（資料照，記者陳文嬋攝）

2025/01/08 05:30

愛河灣冬日遊樂園、各種燈會 美、日、韓大咖開唱 吸引遊客前來

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄農曆春節活動多，有「冬日遊樂園」及多個燈會，二、三月演唱會也請來美、日、韓大咖；市府盼透過複合式活動，推動高雄觀光。

請繼續往下閱讀...

年節主打日本療癒IP「吉伊卡哇」

今年春節有九天連假，高雄活動多元豐富，繼去年黃色小鴨掀起黃色風潮後，今年「冬日遊樂園」主打超夯的日本療癒IP「吉伊卡哇」，在愛河灣規劃展區，從一月廿五日至二月十六日展出。

此外，高雄還有多個燈會展覽，率先登場的是「鳳山光之季」，從一月十八日起至二月十二日，在鳳山大東公園、鳳山區公所、曹公圳協和段展出；「岡山燈藝節」則從一月廿五日至二月十二日展出，地點在岡山河堤公園、阿公店橋、筧橋。

「旗山新春燈區」於一月廿五日至二月十二日展出，地點在旗山老街、旗山體育場、武德殿、天后宮、鯤洲宮；「佛光山春節平安燈法會」則於一月廿九日至二月廿七日，在佛光山寺、佛陀紀念館登場。

市長陳其邁昨主持今年首場市政會議，指示交通局、警察局於春節期間，加強景點及重要幹道的車流監控與疏導，人潮較多的觀光景點，應強化交管及規劃停車空間。相關交管資訊，交通局將陸續公布。

大港開唱 請來重量級女星廣末涼子

此外，繼三月底舉行的高雄櫻花季，邀請「韓劇男神」金秀賢後，同樣於三月底登場的大港開唱，也宣布請來日​本重量級女星廣末涼子，讓不少網友驚嘆「大港你贏了！」

對此，陳其邁昨受訪說，二月還有美國搖滾天團「魔力紅」在世運主場館開唱，現在很多大型演唱會都在高雄舉行，市府或主辦單位的壓力會愈來愈大；他也期盼藉由演唱會或各種春節燈會等複合式活動，讓歌迷及觀光客體驗不同的感受，推動高雄觀光。

陳其邁舉例說，去年十二月的中央公園聖誕節活動，吸引非常多人潮，不僅附近旅店爆滿，新崛江商圈更是人潮滿滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法