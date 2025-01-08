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    國一汐止至五堵 增路肩開放時段

    國一汐止到五堵路肩七日起增加三個開放時段。（記者盧賢秀攝）

    國一汐止到五堵路肩七日起增加三個開放時段。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有十一萬通勤族，國一基隆市五堵至新北市汐止間，交通壅塞嚴重，立委林沛祥要求交通部在國道一號汐止至五堵拓寬工程未完工前，增加路肩開放時段；高公局昨（七）日起北向往基隆方向開放路肩增加三個時段，串連成上午九點到十二點、下午三點到九點，讓通勤族早點回家；南向往台北維持不變，上午七點到九點開放。

    上午9到12點 下午3到9點都開放

    國一汐止交流道到五堵交流道拓寬工程，已經完成建設計畫送行政院核定，工期約七年，採平面雙向各拓寬一車道，預計二○三一年完工；主線拓寬段將現有的雙向二車道拓寬為雙向三車道，南下汐止匝道段原單車道將拓寬為雙車道，分別引導國三與汐止的車流，減少車輛交織，紓解尖峰時段壅塞。

    林沛祥表示，國道一號汐止至五堵路段，早上及下午尖鋒時段都塞車，尤其傍晚顯示一片紅，有時甚至紫爆，是國一北部最大瓶頸路段；要求交通部在安全前提下，適度增加路肩開放時間。

    高公局重新研擬北向路肩的開放時段，昨天起國道一號北向汐止至五堵路段，增加上午九點到十點、下午三點到四點、晚上八點到九點三個時段，連結原有開放時段變成上午九點到十二點，下午三點到九點都開放。

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