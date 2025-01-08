基隆捷運5場站 周邊打造合適產業

基隆捷運路線圖

2025/01/08 05:30

五堵、百福、六堵、七堵及八堵站 擬與地主聯合開發

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運基本設計與經費已經在去年十二月報交通部審議，基隆市政府與雙北市也達成共識，基隆市境內五個站體土地開發將由基隆市政府作為主管機關，打造合適的產業。基隆市府表示，捷運工程土地取得除了徵收之外，也將與地主聯合開發，讓地主參與捷運建設。

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今年辦理用地取得、都計變更

基隆捷運第一階段跨越基隆、新北和台北三市，由新北市主辦，新北市捷運局在去年十二月完成基本設計工程經費審議報告，送交通部審議，全長十五．六公里（含汐東線共線段），自基隆市八堵平面站開始，沿基隆河谷廊帶以高架方式進入新北市區，經南陽大橋後轉為平面，最後以地下形式連接台北南港。今年辦理用地取得、都市計畫變更及工程公開展覽和工程招標。

五堵引進科技產業 七堵發展商業城

北北基三市達成共識，基隆市境內六．六四公里，有五堵、百福、六堵、七堵及八堵等五座站體，將由基隆市政府辦理捷運車站的土地開發主管機關，八堵站將設機廠，其他站體將依周邊不同的發展願景，打造合適的產業定位，五堵站將引進科技產業，七堵站有意開發商業城與海運產業。

開發後的大樓 可抵付原土地價款

基隆市府副發言人曾冠誠表示，政府取得捷運工程所需用地，除了以協議價購或徵收私有地之外，將與地主聯合開發，由土地所有權人提供用地，透過都市計畫變更方式，提高土地使用強度，開發完成後的大樓，抵付原土地價款，讓土地所有權人不減損財產權，並增加收益挹注捷運建設。

秘書長方定安指出，所有權人提供土地，可降低市府取得土地的財務重擔，並加速基隆捷運建設的推動，讓捷運能早日完工。

市府將盤點捷運沿線的潛力都市更新土地與應配合的公共設施用地，研議以多元方式取得用地，提高民眾配合政府公共建設的意願。

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