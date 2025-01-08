為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆捷運5場站 周邊打造合適產業

    基隆捷運路線圖

    基隆捷運路線圖

    2025/01/08 05:30

    五堵、百福、六堵、七堵及八堵站 擬與地主聯合開發

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運基本設計與經費已經在去年十二月報交通部審議，基隆市政府與雙北市也達成共識，基隆市境內五個站體土地開發將由基隆市政府作為主管機關，打造合適的產業。基隆市府表示，捷運工程土地取得除了徵收之外，也將與地主聯合開發，讓地主參與捷運建設。

    今年辦理用地取得、都計變更

    基隆捷運第一階段跨越基隆、新北和台北三市，由新北市主辦，新北市捷運局在去年十二月完成基本設計工程經費審議報告，送交通部審議，全長十五．六公里（含汐東線共線段），自基隆市八堵平面站開始，沿基隆河谷廊帶以高架方式進入新北市區，經南陽大橋後轉為平面，最後以地下形式連接台北南港。今年辦理用地取得、都市計畫變更及工程公開展覽和工程招標。

    五堵引進科技產業 七堵發展商業城

    北北基三市達成共識，基隆市境內六．六四公里，有五堵、百福、六堵、七堵及八堵等五座站體，將由基隆市政府辦理捷運車站的土地開發主管機關，八堵站將設機廠，其他站體將依周邊不同的發展願景，打造合適的產業定位，五堵站將引進科技產業，七堵站有意開發商業城與海運產業。

    開發後的大樓 可抵付原土地價款

    基隆市府副發言人曾冠誠表示，政府取得捷運工程所需用地，除了以協議價購或徵收私有地之外，將與地主聯合開發，由土地所有權人提供用地，透過都市計畫變更方式，提高土地使用強度，開發完成後的大樓，抵付原土地價款，讓土地所有權人不減損財產權，並增加收益挹注捷運建設。

    秘書長方定安指出，所有權人提供土地，可降低市府取得土地的財務重擔，並加速基隆捷運建設的推動，讓捷運能早日完工。

    市府將盤點捷運沿線的潛力都市更新土地與應配合的公共設施用地，研議以多元方式取得用地，提高民眾配合政府公共建設的意願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播