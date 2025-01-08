AI智慧救災 彰縣購機器人、 無人機

彰化縣消防局添購四組救災機器人，每組要價六五○萬元。（記者湯世名攝）

2025/01/08 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局獲中央補助三千萬元添購四具救災機器人及四具無人機，昨天演練時透過AI智能派遣系統等應用，大幅提升救災效能，消防署副署長簡萬瑤表示，消防署有二十二項五年計劃，經費達二六○億元採購車輛、救災裝備器材等，包括斥資六．六億元補助各縣市四具救災機器人與四具無人機，全方位提升科技消防救災的量能。

昨天在「彰化縣智慧消防科技救災」記者會中，演練高樓雲梯車救災，以及貨車起火燃燒救災演練，共出動二輛雲梯車、四具救災機器人及四具無人機。模擬建築物發生火災，消防人員入室後藉由身上配置的穿戴式攝影機提供第一視角影像，並利用高空的無人機紅外線熱影像儀及可見光同步顯示，讓救災指揮人員得以快速掌握現場全貌，強化3D立體救災效能。

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另一方面，搭配救災機器人搭載的五用氣體偵測器與紅外線熱影像儀，協助蒐集現場訊息、監看火勢變化，並利用遠端遙控調整出水量及角度，切換直線或水霧射水，快速控制延燒。

彰化縣消防局最近添購四具無人機，每組要價高達一百萬元。 （記者湯世名攝）

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