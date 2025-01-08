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    首頁　>　生活

    彰化秀水代表會主席 打人致失明判5年

    2025/01/08 05:30

    〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，前年七月在一間有女陪侍KTV的小吃部，與周男等三人發生爭吵，他不滿遭罵三字經，找來陳男等四人持槍枝、鐵棍圍毆對方，周男被打到左眼球掉到地上。該案經彰化地院審結，依傷害致重傷害，判蔣憲忠有期徒刑五年，其餘四人四年五月至四年六月不等刑期。

    與同夥把對方左眼球打到掉到地上

    判決書指出，二○二二年七月八日晚間，蔣憲忠從住處走到KTV的小吃部，跟周姓、潘姓及徐姓三人聚會，他一走進包廂，周男就醉醺醺的問蔣，還有找誰來，徐男則自稱太陽會會長，並以三字經辱罵蔣，還要潘男毆打蔣，經蔣大聲嚇止才沒動手，但周男三人卻持酒瓶、玻璃杯朝蔣丟擲。

    蔣憲忠回到家後，心生不滿又立即撂四名皆為姓陳的男子支援，四人持鐵棍等凶器將周男等人圍困在包廂裡，並將周男等三人打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂，再也無法復原。

    蔣憲忠事後以三十萬跟潘男和解，但法官認為其惡性重大，唆使他人行使暴力，事後卻要其它被告為他扛責，難認有悔過之意，因此予以重判。對此判決結果，蔣憲忠表示，他承認因受到激怒，才會找人來聲援，只好黯然面對司法，得知一審判決五年，他的心情非常沉重，將會提出上訴。

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