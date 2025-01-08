彰化秀水首見白色蕎麥花海 遊客：戀愛了

彰化秀水首見蕎麥花海，小白花是拍美照的無敵背景。（林榮生提供）

2025/01/08 05:30

玉陵宮附近一甲農地 花開宛如鋪上一層細雪

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太美了！彰化縣秀水鄉今年首次在農田裡，種上了蕎麥，目前已開了白色的花，在玉陵宮附近農地上，都看到宛如細雪的白色蕎麥花，讓民眾都大喊：「戀愛了！」搶著來拍照打卡！

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整片小白花 像是無敵網美背景

秀水鄉金陵社區志工隊長林雲生表示，以往當地的花海以波斯菊、向日葵為主，但今年秀水鄉農會鼓勵種植蕎麥，讓冬季花田更多色彩，他抱著試試看的心情來種。由於他在玉陵宮附近有二處農地，總計面積約為一甲左右，他撒下蕎麥花種子，近來陸續開出小白花，令人覺得驚豔，預計在春節之前就會翻耕，為插秧整地做準備，因此賞花期間不長。

喜歡攝影的林榮生說，目前蕎麥花海正漂亮，許多人都跑來拍照，尤其白色花海作為背景，根本就是無敵的網美背景，預估花海還可以持續到春節之前，喜歡拍照的人要把握時間。

花況正漂亮 但春節前就要翻耕

農業處農務暨植保科長黃松欽表示，多年來利用二期稻作後的農閒土地，鼓勵農民栽植波斯菊、油菜花等綠肥景觀植物，今年希望能夠讓冬季花海更多樣化，秀水鄉農會透過新社種苗繁殖場，取得白蕎麥花的種子，來進行試種，果然很成功。

黃松欽說，除白蕎麥花以外，未來計畫也將納入紅蕎麥，尋找有意願試種的農會來辦理，讓冬季花海更有看頭。而彰化縣全縣有一四一公頃的景觀花田，其中，秀水鄉約有廿公頃，僅次於二林鎮，在全縣各鄉鎮市中排名第二。

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