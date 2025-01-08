為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    家庭教育中心 辦多元課程

    2025/01/08 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市家庭教育中心辦理「蛇來蛇去、家和樂聚過好年」年節系列課程，線上、實體活動各六場，線上課程涵蓋親子旅遊、春節穿搭、紅包理財等。

    線上六堂課包含十一日兩場講座，「旅行式教養的探險旅程～親子旅行全攻略」，邀請旅遊專家達人歐韋伶分享經驗；「衣櫥瘦身與過年穿搭術」，由衣櫥醫生品牌負責人賴庭荷傳授訣竅。

    十二日請來注意力設計師曾培祐，淺談「從浩瀚書海中找到珍珠～快速抓到書中重點的珍珠閱讀法」；十八日由作家彭菊仙分享「人生下半場成熟的家人關係～親子、伴侶，有愛無礙」；二月九日則是親子理財專家馬哈分享「年終與孩子的紅包理財術」，藥師蘇柏名分享「守護家人健康：安全用藥及保健知識」。

    廿二至廿四日的上午十至十一點、下午一點卅分至二點卅分，於家庭教育中心辦理「蛇年故事親子共學」，以蛇的相關故事，透過毛根、色紙等素材，讓親子一起聽故事，再搭配手作活動，增進親子互動，即日開放網路報名（https://reurl.cc/b3WVQo）。

    線上會議室連結將公告於家庭教育中心網站、臉書粉絲專頁與Line官方帳號，會議室於課程開始前廿分鐘開放，民眾直接透過電腦或行動載具進入會議室即可輕鬆學習，詳情可至中心網站 （http://family.tycg.gov.tw/）查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播