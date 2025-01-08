家庭教育中心 辦多元課程

2025/01/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市家庭教育中心辦理「蛇來蛇去、家和樂聚過好年」年節系列課程，線上、實體活動各六場，線上課程涵蓋親子旅遊、春節穿搭、紅包理財等。

線上六堂課包含十一日兩場講座，「旅行式教養的探險旅程～親子旅行全攻略」，邀請旅遊專家達人歐韋伶分享經驗；「衣櫥瘦身與過年穿搭術」，由衣櫥醫生品牌負責人賴庭荷傳授訣竅。

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十二日請來注意力設計師曾培祐，淺談「從浩瀚書海中找到珍珠～快速抓到書中重點的珍珠閱讀法」；十八日由作家彭菊仙分享「人生下半場成熟的家人關係～親子、伴侶，有愛無礙」；二月九日則是親子理財專家馬哈分享「年終與孩子的紅包理財術」，藥師蘇柏名分享「守護家人健康：安全用藥及保健知識」。

廿二至廿四日的上午十至十一點、下午一點卅分至二點卅分，於家庭教育中心辦理「蛇年故事親子共學」，以蛇的相關故事，透過毛根、色紙等素材，讓親子一起聽故事，再搭配手作活動，增進親子互動，即日開放網路報名（https://reurl.cc/b3WVQo）。

線上會議室連結將公告於家庭教育中心網站、臉書粉絲專頁與Line官方帳號，會議室於課程開始前廿分鐘開放，民眾直接透過電腦或行動載具進入會議室即可輕鬆學習，詳情可至中心網站 （http://family.tycg.gov.tw/）查詢。

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