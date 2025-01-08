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    20日起 警提供護鈔服務

    中壢警分局與聯邦銀行高榮分行合作舉辦防搶演練，警合力制伏歹徒。（記者李容萍攝）

    中壢警分局與聯邦銀行高榮分行合作舉辦防搶演練，警合力制伏歹徒。（記者李容萍攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者李容萍、周敏鴻／桃園報導〕金蛇迎春年關近，金融機構現金交易數額龐大，易遭歹徒覬覦犯案，桃園市警察局自廿日起協助民眾護鈔、金融機構補鈔、巡邏防搶勤務及防詐，另外，為維護春節期間治安平穩、交通順暢，一月廿日至二月三日加強重要節日安全維護工作（昔稱春安演習），中壢、龍潭、蘆竹分局分別辦理金融機構防搶演練，員警獲報有匪徒持槍搶銀行，迅即趕抵喝令「不要動，放下槍」，甚至扭打制伏，讓路人誤會「是真ㄟ」。

    中壢警分局昨與聯邦銀行高榮分行合辦防搶演練，龍潭、蘆竹分局則是前天各與農會合作實施，演練內容大致為飾演搶匪的警員戴安全帽騎贓車，衝進銀行亮槍搶劫，槍口指著金融機構人員要求交出現金，行員伺機按警鈴通報警方，另交出假鈔拖延時間，待警網趕抵以優勢警力制伏歹徒，演練過程因動作激烈，太融入劇情，有行員嚇住了，連擔綱壓制的員警也搞得滿頭大汗。

    中壢警分局長唐嘉仁表示，防搶演練是以現場生動方式，吸引民眾目光以提升防搶意識，更讓金融機構加強預防及應變犯罪的知能，年節將近，警方將馬不停蹄加強宣導「防竊（扒）、防搶、防詐騙」，前往金融機構提領現金時，要多注意周遭環境，留意可疑人士，減少歹徒可趁之機。民眾如有大筆現金存（提）款需求，可就近向各地警察機關申請，警方會調派警力到場護送。

    蘆竹警分局舉辦防搶演練，持槍歹徒搶劫農會信用部，遭警火力壓制。（警方提供）

    蘆竹警分局舉辦防搶演練，持槍歹徒搶劫農會信用部，遭警火力壓制。（警方提供）

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